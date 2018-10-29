Крокодилы в церкви

Человек может прийти к богу и через общение с животными. Так считает настоятель храма святителя Спиридона города Ломоносова недалеко от Санкт-Петербурга.

Священник Олег Емельяненко открыл при церкви настоящий зоопарк. Всё началось с животных, которых он завёл дома, чтобы немного отвлечь своих детей от компьютерный игр. А когда питомцев стало больше, отвёл им место при храме, чтобы развлечь и детей, которые посещают приход. Сейчас после службы маленькие прихожане могут покататься на ослике и навестить трех нильских крокодилов, а также около полусотни других экзотических гостей.

"Цель, конечно, была в том, чтобы создать условия для того, чтобы детям было интересно приходить в храм, - говорит настоятель, - потому что понято: в воскресный день все хотят отдохнуть".

Когда-то Емельяненко хотел стать врачом, и интерес к биологии остался. Он считает, что наблюдать за животными можно вечно, как за водой или огнём.

Прихожанам затея понравилась. Они стали приносить священнику и своих питомцев.

"Здесь интересно. Так как у нас местного нет зоопарка, поэтому много посетителей с детьми".

Зоопарк живёт на пожертвования. Скоро многие его обитатели получат новые клетки, а крокодилы - пруд.