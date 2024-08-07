Организация по защите прав животных РЕТА заявляет, что ежегодно в корриде, посвященной католическим святым, погибают 10 тысяч быков.
Две активистки организации по защите прав животных PETA прервали выступление папы римского Франциска во время его еженедельной общей аудиенции в Ватикане.
Зоозащитницы в футболках с надписью "Хватит благословлять корриду" подошли к сцене с плакатами, которые гласили "Бои быков - это грех".
После непродолжительной акции протеста их выпроводили из зала сотрудники охраны.
Ранее организация "Люди за этичное отношение к животным" обратилась к Франциску с призывом осудить "отвратительный кровавый спорт".
Как коррида связана с католической церковью?
По данным зоозащитников, каждый год тысячи быков гибнут на фестивалях с корридами по всему миру. Многие из этих праздников посвящены католическим святым.
Во время корриды нападающие вонзают в быков копья, причиняя животному острую боль.
"В то время как многие страны уже запретили подобные зрелища , папа Франциск должен немедленно осудить этот кровавый спорт и разорвать позорные связи Католической церкви с корридой", - говорится в недавнем заявлении на веб-сайте организации.
В Ватикане не комментировали акцию протеста заоозащитниц.
Британский священник Терри Мартин недавно выступил с критикой корриды в рамках кампании PETA и призвал папу Франциска осудить ее.
Священник из Западного Сассекса (Великобритания) позировал в красной мантии рядом с быком с надписью: "Мучить животных - грех".
Активисты PETA напоминают, что папа Франциск в своей энциклике Laudato Si' написал, что "любой акт жестокости по отношению к любому существу "противоречит человеческому достоинству", и что еще в XVI веке Папа Святой Пий V запретил бои быков, которые считались "жестокими" и "далекими от христианского благочестия и милосердия".
Кликните на видео, чтобы увидеть акцию протеста зоозащитниц из РЕТА в Ватикане.