By Euronews и AP

Организация по защите прав животных РЕТА заявляет, что ежегодно в корриде, посвященной католическим святым, погибают 10 тысяч быков.

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Две активистки организации по защите прав животных PETA прервали выступление папы римского Франциска во время его еженедельной общей аудиенции в Ватикане.

Зоозащитницы в футболках с надписью "Хватит благословлять корриду" подошли к сцене с плакатами, которые гласили "Бои быков - это грех".

После непродолжительной акции протеста их выпроводили из зала сотрудники охраны.

Ранее организация "Люди за этичное отношение к животным" обратилась к Франциску с призывом осудить "отвратительный кровавый спорт".

Как коррида связана с католической церковью?

По данным зоозащитников, каждый год тысячи быков гибнут на фестивалях с корридами по всему миру. Многие из этих праздников посвящены католическим святым.

Во время корриды нападающие вонзают в быков копья, причиняя животному острую боль.

"В то время как многие страны уже запретили подобные зрелища , папа Франциск должен немедленно осудить этот кровавый спорт и разорвать позорные связи Католической церкви с корридой", - говорится в недавнем заявлении на веб-сайте организации.

В Ватикане не комментировали акцию протеста заоозащитниц.

Британский священник Терри Мартин недавно выступил с критикой корриды в рамках кампании PETA и призвал папу Франциска осудить ее.

Священник из Западного Сассекса (Великобритания) позировал в красной мантии рядом с быком с надписью: "Мучить животных - грех".

Активисты PETA напоминают, что папа Франциск в своей энциклике Laudato Si' написал, что "любой акт жестокости по отношению к любому существу "противоречит человеческому достоинству", и что еще в XVI веке Папа Святой Пий V запретил бои быков, которые считались "жестокими" и "далекими от христианского благочестия и милосердия".

Кликните на видео, чтобы увидеть акцию протеста зоозащитниц из РЕТА в Ватикане.