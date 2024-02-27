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Евросоюз и Кот-д'Ивуар объединяют усилия в борьбе за "устойчивое" какао

Евросоюз и Кот-д'Ивуар объединяют усилия в борьбе за "устойчивое" какао
Авторское право euronews
By Cyril Fourneris
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Европейцы безумно любят шоколад, но можно ли им наслаждаться с чистой совестью? Через год вступят в силу новые правила ЕС по борьбе с вырубкой лесов. Euronews побывал в Кот-д'Ивуаре и пообщался с фермерами, которые отстаивают этичное производство какао-бобов и поощряют возрождение зелёного покрова.

Наша планета утратила почти половину своих лесов, и европейский импорт играет значимую роль в глобальном обезлесении. Отчасти это произошло из-за наших потребительских привычек.

Перед лицом этого бедствия, которое усугубляет последствия изменения климата, Европейский союз с 2025 года запретит ввоз на свою территорию продукции, полученной в результате вырубки лесов.

Согласно новому регламенту (EUDR), ограничения будет также наложены на экспорт из ЕС продукции, которая привела к уничтожению или деградации лесов.

Кот-д'Ивуар, ведущий мировой производитель какао и один из главных партнёров ЕС в борьбе за транспарентность цепочек поставок, за последние 50 лет потерял 90% своих лесов.

А те немногие, что остались, находятся под угрозой из-за нелегальных плантаций какао.

В связи с этим лес Маби-Яйя на юго-востоке страны недавно был объявлен природным заповедником. Для его охраны были направлены военизированные отряды. Властям приходится проводить регулярные проверки, в ходе которых было обнаружено множество незаконных плантаций какао.

"[Незаконные плантаторы] поджигают большие деревья. И как только деревья погибают, какао сразу же получает доступ к свету и начинает плодоносить. Экстенсивное выращивание какао привело к исчезновению некоторых лесов", – поясняет полковник Ален Туло из Управления парков и заповедников Кот-д'Ивуара.

Одна из задач ЕС – сделать так, чтобы какао, выращиваемое на этих охраняемых территориях, не попало на европейский рынок

Обеспечить транспарентность поставок

Компании-экспортёры полагаются на кооперативы, такие как Cayat в Адзопе, на юге страны. Это пионер в области отслеживания цепочек поставок.

Благодаря своей экологической маркировке Cayat продает какао по более высокой цене, но при этом отслеживает его производство с помощью штрих-кодов, которые есть на каждом мешке. 

"Стоит лишь отсканировать штрих-код, и вы сразу видите всю цепочку. Вы можете убедиться, что это не какао с мест вырубки лесов или из заповедных зон. Оно соответствует нормам, и это может привлечь больше покупателей", – говорит Роберт Яо Нгеттиа, генеральный секретарь Cayat.

Кооператив также помогает своим производителям: их обучают передовым методам ведения хозяйства. 

Задолго до объявления новых европейских правил Совет по кофе и какао Кот-д'Ивуара (ССС) приступил к реализации крупного национального проекта по улучшению отслеживаемости и устойчивости какао-ферм.

Его цель – геопозиционирование каждого участка земли, оценка его производительности и электронная обработка платежей. Сейчас организация со штаб-квартирой в Абиджане занимается распространением электронных карт среди фермеров.

"Какао становится легко отслеживаемым товаром, и рынок должен это принять, – отмечает Ив Брахима Коне, управляющий директор Conseil Café-Cacao (CCC). – Выдавая карты фермерам, мы можем выплачивать им эко-премию. Труд должен оплачиваться достойно".

Кот-д'Ивуар также подготовил карту землепользования по состоянию на 31 декабря 2020 года – на эту дату ориентируется Брюссель. С помощью неё экспортёры смогут доказать, что какао поступает не из обезлесенных районов.

Европейским компаниям придется адаптироваться

Эта инициатива была поддержана Европейским союзом, куда отправляется более половины бобов, экспортируемых из Кот-д'Ивуара.

Европа тоже готовится играть по новым правилам. С 2025 года компаниям-нарушителям грозят крупные штрафы. Их продукцию могут не допустить на единый рынок.

Нидерланды – крупнейший в мире импортёр какао. Шоколадная фабрика Tony's Chocolonely с самого начала сделала приоритетом устойчивость и отслеживание происхождения сырья. Компания закупает какао на 50% дороже, чем в среднем по рынку, доказывая, что массовое производство и справедливая торговля могут идти рука об руку.

"Мы приветствуем новый закон (EUDR), потому что он повышает требовательность к отрасли, – говорит Кэти Симс, менеджер по работе с партнёрами компании Tony's Chocolonely. – Это также поможет решить основную проблему бедности, которая приводит к вырубке лесов и использованию детского труда в цепочках поставок".

Виргиниюс Синкявичюс, еврокомиссар по вопросам окружающей среды и один из авторов регламента EUDR, уверен, что новый регламент "позволит европейцам быть не частью проблемы, а частью решения".

"С постепенной потерей лесов мы приближаемся к тому моменту, когда из поглотителей углерода леса превратятся в его эмитентов. И я думаю, что это будет огромной катастрофой, которую нельзя обратить вспять ни с помощью политики, ни с помощью технологий", – предупреждает брюссельский чиновник.

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