Сараево - самый загрязнённый город мира

Сараево возглавил список самых загрязнённых городов мира. Это связано во многом с использованием угольных электростанций.

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С начала декабря боснийскую столицу периодически окутывает токсичная дымка.

Качество воздуха здесь настолько плохое, что Сараево вот уже два дня подряд занимает первое место в списке самых загрязнённых городов мира.

Швейцарская компания, занимающаяся технологиями качества воздуха IQAir, которая составляет список в режиме реального времени, в среду опубликовала индекс качества здешнегно воздуха, или AQI, на уровне 301, что относится к "очень нездоровой" категории. Второе место занял индийский город Калькутта, показатель AQI которого равен 239.

Это проблема не нова. Протесты местных жителей начались еще в 2020 году. Эксперты тогда заявили, что загрязнение воздуха на Балканах частично вызвано использованием угольных электростанций и старых автомобилей.

Власти Сараева пообещали сделать город безуглеродным к 2035 году. Но из-за кризиса стоимости жизни людей продолжают использовать более дешёвое твёрдое топливо для обогрева домов и не могут сменить машину.

Доктор Харун Дрлевич, Кантональная больница Зеницы:

"Я не думаю, что маски нужно носить, потому что самая опасная часть загрязнения воздуха, то есть так называемая "мелкая пыль", — это PM 2,5 и PM 1,0, которые легко проходят через любую маску и попадают в легочный барьер, пройти лёгочный барьер и попасть в кровоток, независимо от того, есть у нас маска или нет".

Боснийская столица включена в число 100 других городов, которым Европейский Союз помогает достичь нулевых выбросов. В настоящее время Брюссель разрабатывает планы действий и инвестиций для достижения климатической нейтральности во всех секторах.