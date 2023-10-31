Листва вместо венка: во Франции растет популярность захоронений в лесу

By Euronews

Концепт захоронений в лесах зародился в Германии и сейчас распространяется на востоке Франции.

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Найти вечный покой не на кладбище, а в лесу: этот похоронный концепт уже какое-то время существует в Германии, а сейчас начал распространятся и на другом берегу Рейна. Во французском Эльзасе власти городка Мюттерсольц решили отдать часть лесной зоны под захоронение урн с прахом тех, кто захотел остаться здесь навсегда.

Среди таких — Жан-Пьер и Габриэль, паре уже за 80.

"Сегодняшний визит укрепил нашу идею. Я собираюсь связаться с мэрией, чтобы забронировать место. Надеюсь, это случится как можно позже, но мы знаем, что попадем туда", — говорит Габриэль.

"Это немного приближает нас к нашему образу жизни. Мы предпочитаем окружающую среду и природу большим скоплениям людей", — добавляет Жан-Пьер.

В лесу под Мюттерсольцем могут быть захоронены около 500 урн. Аренда участка на 30 лет стоит от 600 до 1000 евро — точная цена зависит от размера дерева, под которым будет находиться могильная плита. Клиентам из других городов придется доплатить еще 200 евро.

Для будущих захоронений администрация выбрала некоторые из дубов, ореховых деревьев и акаций. Рядом с ними установили специальные камни — для того, чтобы пришедшим на могилу близким покойного было удобнее сидеть.

На захоронения такого рода есть спрос: в последние годы всё больше французов предпочитают кремацию классическим видам погребения, к тому же на кладбищах кончаются места — этому способствуют старение населения Европы и пандемия.

Мюттерсольц — не единственный город на востоке Франции, заинтересовавшийся концептом. В пригороде Страсбурга, Шилтигайме, под него выделили часть существующего кладбища, где специально высадили деревья. В этой зоне могут поместиться 1760 урн с прахом.

А в городе Нанси с населением в 105 тысяч жителей в декабре планируют открыть лес для захоронений, который займет 6000 кв.м. южного кладбища.

"Мы первый крупный город, который предлагает такую услугу, — подчеркнула заместитель мэра Нанси Шанталь Флинк. — Это отвечает ожиданиям общества, а также является экологической инициативой в рамках тренда на возврат к природе".