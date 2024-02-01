By Euronews Green

Правительства обязались выделить на борьбу с COVID не менее 8,2 триллиона евро, однако ежегодно на здравоохранение расходуется лишь 132 миллиона евро из средств, выделяемых на адаптацию к климату.

РЕКЛАМА

По оценкам, летом 2022 года от знойной жары умерли 61 672 человека по всей Европе.

Большинство из них уже имели проблемы со здоровьем, такие как болезни сердца и легких. Но их смерть не была неизбежной: их дыхание остановилось, а сердце не выдержало палящих температур, вероятность которых в 160 раз увеличилась из-за изменения климата.

Подсчет климатических жертв стал возможен благодаря науке атрибуции, которая измеряет ответственность изменения климата за то или иное экстремальное погодное явление.

Оценить общее число погибших от изменения климата гораздо сложнее, но, по расчетам одного из экспертов, в 2024 году оно перевалит за 4 миллиона, начиная с 2000 года, что превышает население Берлина.

Лишь немногие из этих смертей были признаны семьями жертв или признаны национальными правительствами.

"Лишь немногие из этих смертей будут признаны семьями жертв или национальными правительствами как последствия изменения климата", - пишет американский климатический эпидемиолог Колин Карлсон в комментарии, опубликованном на этой неделе в журнале Nature Medicine.

Мать осторожно кладет своего сына в корзину, чтобы отвезти его в клинику "Врачей без границ" после того, как он заболел малярией, в Ланкиене, Южный Судан, 2005 г. Karel Prinsloo/AP

"Более половины этих смертей были вызваны либо малярией в Африке к югу от Сахары, либо недоеданием и острой кишечной инфекцией в Южной Азии, и поэтому предполагается, что большинство умерших - это маленькие дети".

Карлсон, биолог, специализирующийся на глобальных изменениях, и доцент Джорджтаунского университета, призывает к кардинальным изменениям в нашем мышлении и реагировании на чрезвычайную ситуацию, связанную с климатом.

Как рассчитываются климатические смерти?

По его словам, доказательства того, что изменение климата вызвало массовую гибель людей в "масштабах, подобных пандемии", уже шокирующе очевидны, но наука климатической эпидемиологии все еще находится в зачаточном состоянии.

"Первый и пока единственный анализ такого рода, - утверждает Карлсон, - относится к началу 2000-х годов, когда австралийский эпидемиолог Энтони Макмайкл разработал метод оценки смертности от некоторых климатических факторов риска.

К ним относятся наводнения, недоедание, диарея, малярия и сердечно-сосудистые заболевания. Исходя из этого, общее число смертей, связанных с изменением климата, составило 166 000 в год. Если взять эту оценку на вооружение, то, по словам Карлсона, климатический кризис ежегодно уносит жизни почти такого же количества людей, как население Женевы.

4 миллиона смертей к 2024 году - это довольно консервативная оценка, поскольку метод Макмайкла не включает в себя ряд других климатических угроз, которые эксперты стали понимать более остро в последние годы. Глобальное потепление также вызвало избыточную смертность наряду с голодом, конфликтами, самоубийствами, лесными пожарами и десятками хронических и инфекционных заболеваний, таких как лихорадка денге.

Как мировая реакция на климатический кризис соотносится с COVID?

Не считая пандемии COVID-19, унесшей семь миллионов жизней, изменение климата превысило общее число жертв всех чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения, признанных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), вызывающих международную озабоченность, отмечает Карлсон.

Но если за растущими кривыми COVID пристально следили как в национальном, так и в международном масштабе, то изменение климата часто описывается как более обобщенный миазм, который мы не можем надеяться количественно оценить в терминах здоровья и смерти.

Может ли рассмотрение климата как аналога чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения помочь достучаться до общественности и политиков? Карлсон определенно так считает, как и многие другие специалисты в области здравоохранения и эпидемиологии.

Extinction Rebellion совершает символическую "массовую смерть" на одной из улиц Копенгагена, июнь 2020 года. Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/AP

"Если мы не будем искать основную причину, а будем лечить только симптомы, мы будем все больше и больше отставать", - говорит доктор Кайл Мерритт, первый врач, который вписал "изменение климата" в свидетельстве о смерти женщины после экстремальной жары в Канаде в 2021 году.

В декабре на конференции ООН по климату COP28 был проведен первый "день здоровья", в ходе которого более 40 миллионов медицинских работников потребовали объединить действия в области здравоохранения и климата.

Но, как пишет Карлсон, "сколько бы правительства и международные организации ни говорили о том, что изменение климата - это чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, реальную картину показывают их расходы".

По его словам, мировые правительства обязались выделить не менее 9 триллионов долларов (8,2 триллиона евро) на борьбу с COVID, но только 143 миллиона долларов (132 миллиона евро) из средств, выделяемых на адаптацию к климату, ежегодно тратятся на здравоохранение.

РЕКЛАМА

Как правительства должны реагировать на кризис "климат как здоровье"?

Комментируя свой пост в сети X, Карлсон отметил, что написал его, "потому что мне показалось, что я единственный, кто это заметил".

"Сокращения выбросов парниковых газов уже недостаточно", - добавил он. "Национальные правительства должны ответить на проблемы климата и здоровья, взяв на себя существенные обязательства: доступ к основным лекарствам; доступ к высококачественному уходу; доступ к пище и чистой воде".

Карлсон, который также руководит институтом, занимающимся прогнозированием и предотвращением пандемий, считает, что для продвижения вперед в изучении климатической смертности необходимо использовать предиктивное компьютерное моделирование.

В этом году, как он рассказал журналу Grist, он планирует собрать вместе ведущих экспертов в области климата и здравоохранения, чтобы выяснить, как создать систему прогнозирования, которая сможет моделировать распространение заболеваний и климатические условия.

Что касается подхода ВОЗ, то это агентство ООН уже много лет называет изменение климата и загрязнение воздуха глобальным кризисом. В период с 2030 по 2050 годы, предупреждает ВОЗ, изменение климата, как ожидается, приведет к примерно 250 000 дополнительных смертей в год только от недоедания, малярии, диареи и теплового стресса.

РЕКЛАМА

Однако терминология чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (ЧСЗМЗ), очень технична и имеет определенные критерии, такие как острота, необычность возникновения и риск глобального распространения. Поскольку климатический кризис длится уже несколько десятилетий и уже является хроническим глобальным кризисом, эти технические описания, по мнению ВОЗ, неприменимы.

Хронический глобальный климатический кризис требует устойчивого, долгосрочного подхода к нашему здоровью, для которого, по словам ВОЗ, декларация ЧСЗМЗ не предназначена.

Это не меняет того факта, что нам необходимо подготовить системы здравоохранения во всем мире к адаптации и повышению устойчивости к климатическим изменениям, и нам необходимо резко сократить выбросы, причем немедленно.