Денге может стать привычной в Европе и США, и все из-за потепления

By Euronews Green и Reuters

Что такое лихорадка денге? Инфекция, переносимая комарами, может стать эндемичной в Европе. Виной тому повышение средней температуры.

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Лихорадка денге станет серьезной угрозой для юга Европы в этом десятилетии, предупреждает главный научный сотрудник ВОЗ Джереми Фаррар. Потепление создает условия для распространения комаров, переносящих инфекцию. Ожидается также резкий рост заболеваемости денге на юге США и в не охваченных денге районах Африки.

Лихорадка уже давно является бичом большей части Азии и Латинской Америки, вызывая, по оценкам, 20 тысяч смертей в год. С 2000 г. заболеваемость в мире выросла уже в восемь раз, виной тому изменение климата, а также увеличение числа перемещений людей и урбанизация.

Рекорды по денге

Многие случаи лихорадки денге остаются незарегистрированными. По официальной статистике, в 2022 году в мире выявлено 4,2 миллионов случаев заболевания. Представители здравоохранения ждут рекордных показателей по итогам нынешнего года.

В Бангладеш сейчас наблюдается самая тяжелая за всю историю страны вспышка денге, там погибло более 1000 человек. "Мы должны гораздо активнее говорить о денге, - считает Джереми Фаррар, пришедший в ВОЗ в мае этого года. - Пора подготовить страны к тому, как справляться с дополнительным давлением, которое возникнет в будущем во многих крупных городах".

Фаррар в течение 18 лет работал во Вьетнаме над проблемами тропических заболеваний. Он также возглавлял благотворительную организацию Wellcome Trust, занимающуюся вопросами глобального здравоохранения, консультировал правительство Великобритании по вопросам борьбы с COVID-19, после чего в мае этого года перешел на работу в ВОЗ.

Европа и денге

Глобальное потепление делает новые районы благоприятными для комаров, распространяющих лихорадку денге. По мнению Фаррара, эта инфекция может закрепиться и стать эндемичной в Европе, США и Африке - в регионах, где уже наблюдалась ограниченная местная передача денге. Он предупреждает, что это приведет к серьезной нагрузке на больницы. "Клинический уход при денге очень интенсивен, он требует большого присутствия персонала", - напоминает специалист.

Как болеют денге?

У большинства подхвативших лихорадку денге симптомы не проявляются, и врачи считают, что реальная заболеваемость гораздо больше, чем заявленные цифры.

У тех же, кто переносит денге с симптомами, могут наблюдаться лихорадка, мышечные спазмы и боли в суставах - настолько сильные, что их называют "лихорадкой с переломом костей". В тяжелых случаях - менее 1% - возможен летальный исход. По данным экспертов, примерно у одного из 20 заболевших развивается тяжелая форма лихорадки. В группе риска - дети, беременные и те, кто болел денге в прошлом.

Специфического лечения не существует, хотя имеется вакцина. ВОЗ недавно рекомендовала вакцину Qdenga компании Takeda Pharmaceuticals для детей в возрасте от 6 до 16 лет в районах, где инфекция представляет собой серьезную проблему для общественного здравоохранения.

Вакцина Qdenga также одобрена регулирующим органом ЕС. Правда, в начале этого годаTakeda отозвала заявку на ее применение в США, сославшись на проблемы со сбором данных; компания уточнила, что продолжает переговоры с санитарными властями по поводу вакцины.

Как подготовиться?

По словам Фаррара, подготовка новых регионов мира к борьбе с денге предполагает строгое целевое расходование средств - в том числе на поиск оптимальных способов борьбы с комарами. Денге распространяется инфицированными комарами Aedes aegypti, которые ведут себя иначе, чем переносчики малярии. Например, они кусают людей в закрытых помещениях, причем днем, а не ночью. Известно, что они размножаются на мелководье.

Фаррар считает, что грамотная профилактика должна сочетать оптимизацию сортировки пациентов в больницах, инновации и улучшение городского планирования (здесь важно избегать зон со стоячей водой рядом с домами).

"Нам необходимо объединить усилия различных секторов, которые не привыкли работать вместе", - говорит эксперт.