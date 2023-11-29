COP28: ВОЗ напоминает о пагубном влиянии изменения климата на здоровье

В преддверии открытия Конференции ООН ВОЗ еще раз напомнила о пагубном влиянии изменения климата на здоровье населения
Дубай готовится принять тысячи участников 28-й Конференции ООН по изменению климата, на которой подведут итоги выполнения Парижского соглашения.
Менее чем за сутки до открытия саммита Всемирная организация здравоохранения еще раз напомнила о пагубном влиянии изменения климата на жизнь человека, и прежде всего его здоровье.
Сжигание ископаемого топлива, выбрасывающего углерод в атмосферу, остается главной причиной глобального потепления, и его производство продолжает расти.
Защитники климата говорят, что усилия по развитию альтернативных видов энергии предпринимаются недостаточно быстро.
Такие страны, как Индонезия, пытаются найти баланс между растущим спросом на электроэнергию и защитой здоровья населения. Но пока безрезультатно.
Эди Сурьяна уже более трех десятилетий живет в тени электростанции на севере Явы, всего в 100 км от Джакарты, самого густонаселенного города Индонезии.
Его дочь больна туберкулезом, невестка умерла от проблем с легкими.
Угольные электростанции, автомобильные выхлопы - все это способствует повышению уровня загрязнения, и как следствие росту респираторных заболеваний в Индонезии, особенно в Джакарте.
И это лишь один из многих примеров, которые будут обсуждаться на COP28 в Дубае до 12 декабря.