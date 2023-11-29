COP28: ВОЗ напоминает о пагубном влиянии изменения климата на здоровье

By Euronews

В преддверии открытия Конференции ООН ВОЗ еще раз напомнила о пагубном влиянии изменения климата на здоровье населения

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Дубай готовится принять тысячи участников 28-й Конференции ООН по изменению климата, на которой подведут итоги выполнения Парижского соглашения.

Менее чем за сутки до открытия саммита Всемирная организация здравоохранения еще раз напомнила о пагубном влиянии изменения климата на жизнь человека, и прежде всего его здоровье.

Сжигание ископаемого топлива, выбрасывающего углерод в атмосферу, остается главной причиной глобального потепления, и его производство продолжает расти.

Защитники климата говорят, что усилия по развитию альтернативных видов энергии предпринимаются недостаточно быстро.

У нас все больше экстремальных погодных явлений, у нас массовые переселения, у нас очень токсичный, загрязненный воздух. У нас нехватка воды, нехватка продовольствия, трансмиссивные болезни, неинфекционные заболевания, проблемы с психическим здоровьем. Все находится под угрозой из-за изменения климата. Поэтому здоровье может стать важным стимулом для принятия более активных мер по борьбе с изменением климата Мария Нейра директор департамента общественного здравоохранения ВОЗ

Такие страны, как Индонезия, пытаются найти баланс между растущим спросом на электроэнергию и защитой здоровья населения. Но пока безрезультатно.

Эди Сурьяна уже более трех десятилетий живет в тени электростанции на севере Явы, всего в 100 км от Джакарты, самого густонаселенного города Индонезии.

Его дочь больна туберкулезом, невестка умерла от проблем с легкими.

Мы явно страдает от последствий. В 2010 году моя невестка умерла спустя год после свадьбы с моим младшим братом. Ее легкие сгорели, но она не курила Эди Сурьяна

Угольные электростанции, автомобильные выхлопы - все это способствует повышению уровня загрязнения, и как следствие росту респираторных заболеваний в Индонезии, особенно в Джакарте.

И это лишь один из многих примеров, которые будут обсуждаться на COP28 в Дубае до 12 декабря.