Как европейское сотрудничество устраняет пробелы в контроле за рыболовством

Программа "Океан" обсудила с исполнительным директором Европейского агентства по контролю за рыболовством (EFCA) Сьюзан Стил практическую ценность межведомственного сотрудничества в нескольких водных зонах

Усиление морской безопасности и контроль за рыболовством: три агентства ЕС завершили новаторскую 12-дневную операцию в Адриатическом море.

Целью операции, проводившейся под руководством Европейского агентства по контролю за рыболовством (EFCA) и в сотрудничестве с Италией, Хорватией и Словенией, была четкая координация межведомственных усилий в различных водных зонах.

Миссию возглавило Европейское агентство по контролю за рыболовством (EFCA), используя свое современное патрульное судно Ocean Sentinel и авиационную поддержку. Европейское агентство морской безопасности (EMSA) обеспечило наблюдение с помощью беспилотников и слежение за морским пространством в режиме реального времени, а Frontex задействовал шесть патрульных катеров прибрежной зоны. Ежедневные координационные совещания проходили в Европейском координационном центре EFCA в испанском Виго.

Исполнительный директор EFCA Сьюзан Стил рассказала Euronews о преимуществах миссии.

Денис Локтев, Euronews: "Это операция, координируемая EFCA с привлечением средств двух других европейских агентств. Какова практическая польза от вашей совместной работы?"

Сьюзан Стил, исполнительный директор EFCA: "Основная цель Европейского агентства по контролю за рыболовством - гармонизация и координация контроля. Все наши моря объединены, мы связаны ими. Наша рыба не знает границ и плавает повсюду. И когда мы работаем в море, мы работаем не только в одном районе. Нам всегда нужно работать вместе и координировать свои действия.

Таким образом, в рамках функций береговой охраны есть много взаимосвязанных областей. И работая с Frontex и EMSA, мы можем в рамках этих многоцелевых морских операций отработать ряд таких функций — например, как мы можем взаимодействовать в рамках поисково-спасательных операций? Как нам работать вместе при ликвидации последствий загрязнения нефтью? Но в основе нашей работы всегда лежит контроль за рыболовством и связанные с этим риски.

В этих учениях участвуют не только агентства, но и государства-члены ЕС. Поэтому мы очень рады, что с нами сотрудничают и Хорватия, и Италия, и Словения — потому что для того, чтобы работа каждого была эффективной и плодотворной, нужно работать вместе".