Реки несут пластиковый мусор из Западной Украины через Венгрию в Чёрное море. Это одно из следствий вторжения РФ — многие жители оккупированных регионов бежали на запад страны, и нормальная работа коммунальных служб там нарушена. Жители Венгрии превратили уборку своих рек в командное состязание.

Пластиковые паводки

Красоту реки Бодрог в северо-восточной Венгрии омрачают пустые пластиковые бутылки, ковром устилающие её берега. Здешние волонтеры знают, откуда принесло мусор. "Посмотрите на этикетку, и вы найдете ответ, - предлагает Миклош Джаляй-Корпош, руководитель проекта Plastic Cup. - Она из украинского Закарпатья! Большая часть мусора приплывает именно оттуда. В Закарпатье не налажена утилизация отходов, их там просто сваливают в речной пойме, а с наступлением половодья вода подхватывает мусор и приносит в Венгрию".

Чтобы справиться с последствиями таких мусорных паводков, Миклош и его единомышленники и придумали Plastic Cup (Пластиковый кубок) - ежегодное соревнование добровольческих команд по очистке берегов Бодрога и других рек страны. В рамках состязания более полутора сотен участников - на самодельных плотах и каяках - спускаются по реке в течение нескольких дней, собирая скопившийся вдоль берегов пластик.

Работы - непочатый край. По приблизительным оценкам, вдоль 50-километрового участка этой реки накопилось около 90 тонн пластикового мусора. Если его не убрать, он продолжит дрейфовать в Дунай и далее в Чёрное море, увеличивая загрязнение мирового океана.

Пираты на страже рек

Юные участвуют в очистке природы наравне со взрослыми - в том числе в рамках проекта "Пластиковые пираты - вперед, Европа!". Он действует при поддержке ЕС в разных странах региона с акцентом на берега рек. Девиз юных "пиратов" - "Океан начинается здесь".

Bолонтеры помогают не только окружающей среде, но и ученым. Симона Берк, координатор проекта, поясняет: "Дети и подростки выходят на берега рек и собирают там мусор по научной методике. Полученную информацию об отходах мы классифицируем и загружаем на онлайн-платформу, чтобы ученые могли использовать ее в своих исследованиях".

На берегу реки разграничивается участок в 200 квадратных метров. Волонтеры собирают и анализируют весь найденный там мусор. Сара Шомраки - подросток, и ее глубоко волнуют проблемы загрязнения окружающей среды. "Мне грустно оттого, что в мире есть люди, которые просто берут и выбрасывают мусор на природе. Но здорово, что есть и те, кто готов убирать за другими", - говорит участница "пиратского" движения.

"Мне грустно оттого, что в мире есть люди, которые просто берут и выбрасывают мусор на природе. Но здорово, что есть и те, кто готов убирать за другими" Сара Шомраки, волонтер.

Бенди Бахрати немногим старше Сары. "Это не просто отвратительно выглядит, - отмечает молодой человек, собирая пластиковые бутылки на берегу. - Это еще и очень опасно для животных, ведь они думают, что перед ними еда. Съев такой мусор, они могут погибнуть. Ну, или же рыба съест пластик, люди съедят рыбу, и этому не будет конца".

Собранные ребятами данные о загрязнении речных побережий помогут учёным составить более полное представление о проблеме в общеевропейском масштабе.

"Мы есть в Португалии, Испании, Италии, Бельгии, Германии и, конечно, в Венгрии, - конкретизирует масштаб проекта Симона Берк. - Наши команды работают в Латвии, Литве и Австрии. А еще к нам недавно присоединилась Грузия!"

Субботник с комиссаром

Действительно, 80% загрязнения моря пластиком происходит через реки и каналы, по которым городской мусор попадает в океаны. Даже "столица" ЕС пока не справилась с этой угрозой: брюссельский канал не отличается чистотой.

Местные активисты из организации Canal it up приглашают всех желающих спускаться в канал на каяках и собирать плавающий там мусор. Проблемы этим не решить, но активисты считают такие прогулки эффективным способом повысить осведомлённость о ней местных жителей.

В Международный день очистки побережий Canal it up объединил усилия с европейскими функционерами - на очистку канала вышел, точнее, выплыл на каяке вместе со своим сыном, Виргиниус Синкявичюс, комиссар по окружающей среде, океанам и рыболовству.

Комиссар ЕС Виргиниус Синкявичюс с сыном на субботнике в Брюсселе. Euronews

"Вот наш сегодняшний улов, если можно так выразиться, - показывает и рассказывает Синкявичюс. - Многих бутылок тут могло бы не быть, если пользоваться многоразовыми. Мы выловили довольно много кофейных стаканчиков. Их, без сомнения, можно было бы использовать повторно. Так что реутилизация очень важна. Избавление от одноразового пластика, на мой взгляд, является ключевым моментом. Полагаю, что многих предметов в этом канале не оказалась бы, действуй у нас простая система приема тары".

Избавление от одноразового пластика, на мой взгляд, является ключевым моментом. Полагаю, что многих предметов в этом канале не оказалась бы, действуй у нас простая система приема тары". Виргиниюс Синкявичюс.

Евросоюз принимает меры для сокращения пластикового загрязнения океана и остаточных бытовых отходов вдвое к 2030 году, но пока процесс идёт медленно: объёмы упаковки в бытовом мусоре за десять лет не только не сократились, а даже выросли на 19%.

Комиссар Синкявичюс и экоактивисты ставят на повсеместную схему приема отслужившей свое тары. Опыт других стран показал: схема, при которой пустую упаковку можно сдать в пункт приема и получить деньги, дает хорошие результаты.

В Canal It Up добиваются, чтобы прием упаковки наладили бы и бельгийские торговые сети, несмотря на сопутствующие дополнительные расходы.

Питер Элсен, основатель инициативы Canal It Up, уверен, что это поможет в кратчайшие сроки уменьшить объемы выброшенного пластика. "Нас окружают страны с эффективной системой приема тары. Нидерланды ввели её в прошлом году. А на этой неделе она заработала в Польше. 15% и 11% мусора, который мы вылавливаем из канала - это соответственно банки и пластиковые бутылки. Если ввести приём такой тары, она исчезнет из окружающей среды моментально", - говорит он.

Пластик без границ

Пластиковый мусор распространяется по миру невзирая на границы, и остановить его можно лишь общими усилиями. Венгерские организаторы Plastic Cup работают с партнерами из Западной Украины, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение реки. Их ежегодные акции по очистке рек привлекают добровольцев из разных стран - среди них Марк, студент из Барселоны.

"Конечно, мы все должны беспокоиться о ситуации в Венгрии — как и о ситуации в Испании или Германии, - говорит молодой человек. - Надо стараться помогать друг другу, насколько это возможно, ведь это глобальная проблема".

За четыре дня соревнований участники собрали на берегах Бодрога 11 тонн мусора — более 2500 мешков с опасными отбросами, которые теперь уже не попадут в море. Вилья Молнер, волонтер проекта Plastic Cup, настроена оптимистично: "Думаю, что ситуация улучшается, к ней привлечено внимание, и это помогает. В уборке участвует всё больше детей. Я надеюсь, что когда-нибудь наши реки станут чистыми и люди смогут наслаждаться чудесной природой безо всякого пластика".

Весь собранный мусор сортируется. По словам организаторов, две трети пластика пойдёт в переработку. Но Миклош Джаляй-Корпош, руководитель проекта Plastic Cup, не строит иллюзий: "На самом деле это - лишь верхушка айсберга, - говорит он. - Мы знаем, что не сможем убрать из поймы весь мусор. Думаю, что реальное решение в том, чтобы использовать меньше пластика, чтобы такие отходы вообще не появлялись. Если же вы его всё же покупаете, выбрасывайте упаковку в правильный бак для раздельного сбора мусора!"

Не покупать, использовать вторично, сдавать в переработку: путь к решению пластиковой проблемы вполне очевиден. Но пока даже относительно благополучная Европа движется по этому пути крайне медленно. Понадобятся экстраординарные усилия в глобальном масштабе, чтобы вновь сделать наши реки, моря и океаны чистыми.