1,85 млн детей в странах Африки к югу от Сахары стали внутренне перемещенными лицами к концу 2022 года, сообщает неправительственная организация Save the Children. В Кении ищут решения проблемы изменения климата.

Изменение климата - это реальность, и оно по-разному влияет на регионы планеты. Особенно сильно страдают от возникающих в результате этого бедствий дети.

РЕКЛАМА

Неправительственная организация Save de Children (на основе анализа данных Центра мониторинга внутренних перемещений) предупреждает, что "по меньшей мере 1,85 млн детей в странах Африки к югу от Сахары вынуждены были переехать в другие районы своих стран из-за климатических потрясений" в 2022 году.

Количество вынужденных переселенцев в прошлом году почти удвоилось: в 2021 году их насчитывалось около миллиона. Это максимальный показатель за все время ведения статистики.

Большинство переселенцев на конец 2022 года все еще находились в лагерях беженцев вместе со своими семьями или в других временных местах.

Эти цифры, по мнению Save the Children, "обнажают" суровую реальность и говорят о том, что права детей во всем регионе "нарушаются под воздействием климатического кризиса".

Организация напоминает, что страдают именно те страны, которые "внесли наименьший вклад в развитие кризиса", т.е. те, которые имеют "наименьшую долю глобальных выбросов парниковых газов среди всех регионов мира".

Стихийные бедствия приводят к оттоку населения

В 2022 году в Нигерии было наибольшее число вынужденных переселенцев из-за наводнения в штате Борно и других частях страны. К концу года по меньшей мере 854 тысяч человек все еще находились вдали от дома, в том числе 427 тысяч детей.

Сомалийские беженцы в палаточном лагере в Кении Brian Inganga/AP

В Сомали, второй стране по количеству перемещенных из-за изменения климата людей, зафиксирована нехватка воды. Здесь за пять сезонов дождя почти не было осадков. Около 6,6 млн человек, или 39% населения страны, страдают от голода. Эта ситуация привела к тому, что по числу внутренних перемещений страна занимает второе место в Африке с показателем 1,1 млн человек.

Не хватает "политической воли" и действий

Малама Мвила, представитель организации Save the Children, пояснила Euronews, что лица, принимающие политические решения, "могут помочь изменить ситуацию, защитить и спасти миллионы жизней на африканском континенте и во всем мире", и призвала к принятию стратегических решений.

Специалист по политике, пропаганде и кампаниям регионального офиса Восточной и Южной Африки предлагает меры, которые необходимо принять.

Во-первых, он призывает правительства африканских стран "сделать приоритетом финансирование мер по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий". Для этого "необходимо проводить перераспределительную фискальную политику для защиты групп, наиболее пострадавших от неравенства".

Во-вторых, обязать "представителей стран с высоким уровнем дохода (...), классифицируемых как исторические эмитенты", увеличить "инклюзивное и прогрессивное финансирование и инвестиции, в первую очередь "зеленое" финансирование".

РЕКЛАМА

Третья мера заключается в том, что "голоса детей и других заинтересованных сторон должны быть услышаны".

По его мнению, недостатком является отсутствие политической воли для выполнения этих трёх мер.

"Когда речь идет о реализации мер и предоставлении средств, предпринимается мало действий, поскольку политическая приверженность, особенно со стороны глобального Севера, отсутствует. Принципиально важно, чтобы мы отметили обязательства, которые взяли на себя не только правительства африканских стран, но и правительства всего мира, подписав Конвенцию о правах ребенка, Африканскую хартию прав и благосостояния ребенка. Мы должны уделять приоритетное внимание детям в силу их уязвимости, в силу их социальной и физиологической конституции", - подчеркнул представитель Save the Children.

Африка обсуждает решения проблемы изменения климата

Предоставление молодым людям права голоса является частью решения проблемы. Координатор подпрограммы по изменению климата Африканского отделения ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде) Ричард Мунанг рассказал в беседе с Euronews, что у молодежи "есть таланты, навыки, она очень инновационна и предприимчива".

"Мы должны прислушиваться к ним, "обсуждать, что они делают и как их можно поддержать в поиске трансформационных решений", - сказал Мунанг.

РЕКЛАМА

На "Африканской климатической неделе ООН", которая стартует в понедельник, 4 сентября в столице Кении Найроби, - начинается поиск решений. Это своего рода "разминка" перед COP28 - Конференцией ООН по изменению климата, которая состоится в конце года в Дубае.

Отправной точкой является текущая ситуация - засухи, наводнения, циклоны - на континенте, который является "легкими мира" и имеет "самое молодое население в мире", как говорит Ричард Мунанг.

Африка нуждается в инвестициях в сельское хозяйство, чистую энергию, солнечную, ветровую и геотермальную. Эти вопросы будут обсуждаться в Найроби.

Цель встречи - "обменяться знаниями с глобальным Севером и, конечно, с Африкой, а также показать решения, которые может предложить Африка", - сказал собеседник Euronews.

Ожидается, что по итогам встречи будет принята "так называемая Найробийская декларация, которая показывает не только проблемы, стоящие перед Африкой, но и возможности и инвестиционные перспективы, которые могут привлечь финансирование".

РЕКЛАМА

Ричард Мунанг подчеркивает, что "изменение климата, несмотря на причиняемый ущерб, является также инвестиционной возможностью".