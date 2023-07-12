Учёные нашли место, где началась эпоха антропоцена

"Золотым гвоздём" в теории об эпохе активного воздействия человека на планету назвали канадское озеро Кроуфорд.

Озеро Кроуфорд близ канадского Торонто - это место, с которого началась геологическая эпоха активного воздействия человека на планету. Так на конференции в Париже решили учёные Антропоценовой рабочей группы (AWG), в которую входят ведущие геологи, географы и химики мира.

Долгие годы вёлся поиск так называемого "золотого гвоздя" - это "вбитые в горные породы" чёткие свидетельства разделения эпох.

Учёные AWG полагают, что ими могут быть отложения пород на дне небольшого канадского водоёма. Они формировались на протяжении нескольких тысяч лет, в их пробах содержатся вещества, связанные с загрязнением: сжиганием топлива, использованием удобрений, пестицидов и прочие доказательства человеческого воздействия.

Предыдущая геологическая эпоха — голоцен — началась примерно 12 тысяч лет назад и официально не закончилась. Пока Международная комиссия по стратиграфии не подтвердила выводы ученых AWG. Ей будут направлены пробы пород со дна озера Кроуфорд.

Скептики теории антропоцена считают, что роль человека сильно преувеличена, и в геологических породах от его деятельности через миллионы лет точно не останется и следа.