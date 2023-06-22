Рианна призывает к финансовой реформе, чтобы помочь пострадавшим от изменения климата сообществам

Euronews Green with AP

В прошлом году фонд певицы пожертвовал более 13 миллионов евро на обеспечение климатической справедливости и уже давно оказывает поддержку карибским общинам после стихийных бедствий.

Рианна присоединилась к призывам к глобальной финансовой реформе, чтобы помочь сообществам, находящимся на переднем крае борьбы с изменением климата.

Звезда написала вчера в Твиттере министру финансов США Джанет Йеллен и главе Всемирного банка Аджаю Банге, попросив их "взять на себя обязательства по финансовым и долговым реформам".

Как отмечается в ее ставшем популярным твите, Робин Рианна Фенти сама много сделала для решения проблемы изменения климата через свой Фонд Клары Лайонел.

Более десяти лет фонд финансирует инициативы по обеспечению устойчивости к изменению климата и климатической справедливости в США и странах Карибского бассейна.

"Присоединитесь ли вы к Мие Моттли (премьер-министр Барбадоса) и сделаете ли вы шаг навстречу сообществам, наиболее сильно пострадавшим от климатических чрезвычайных ситуаций?" - обратилась Рианна к двум финансовым лидерам.

Почему Рианна призывает к глобальной финансовой реформе?

Рианна поделилась ссылкой на "платформу действий" организации Global Citizen, которая проводит кампанию за глобальную финансовую реформу для решения взаимосвязанных кризисов изменения климата, голода и неравенства.

Письмо заинтересованных лиц к мировым лидерам и финансовым институтам имеет три ключевых пункта:

Выполнение обещаний. Богатые страны обязались выделять $100 млрд (€92 млрд) в виде климатического финансирования ежегодно к 2020 году. Однако, по данным Global Citizen, им не хватает $16 млрд (€15 млрд), что говорит о необходимости привлечения дополнительных средств.

Высвобождение финансов. Участники кампании призывают к "прогрессивным и срочным реформам" международной финансовой системы, включая Всемирный банк, МВФ и другие многосторонние банки развития. Они хотят, чтобы новые средства были немедленно предоставлены нуждающимся странам.

Заставить загрязнителей платить. Этот принцип находит все большую поддержку по мере того, как изменение климата усиливается во всем мире. В частности, Global Citizen требует "введения нового глобального налога солидарности с крупнейших эмитентов углерода для финансирования климатической поддержки и других глобальных общественных благ для тех, кто находится на переднем крае кризиса".

Поблагодарив Рианну за ее твит, Моттли сказала, что Бриджтаунская инициатива - предложение Барбадоса по реформированию финансовой системы - это "возможность", которой должны воспользоваться мировые лидеры.

Инициатива будет обсуждаться на финансовом саммите в Париже на этой неделе. Она направлена на то, чтобы сделать систему более справедливой. Например, не дать развивающимся странам влезать в долги, когда их кредиты растут из-за климатических катастроф.

Чем занимается Фонд Клары Лайонел?

Фонд Клары Лайонел, названный в честь бабушки и дедушки певицы, уделяет первостепенное внимание работе по обеспечению устойчивости к изменению климата и климатической справедливости.

С 2012 года он выделяет гранты после разрушительных стихийных бедствий - в том числе после ураганов Харви, Ирма и Мария.

В 2019 году фонд запустил инициативу по повышению устойчивости к климатическим изменениям, направленную на повышение готовности к чрезвычайным ситуациям. Позднее в том же году он выделил гранты в размере миллиона долларов США после урагана Дориан, отправив продовольствие и медикаменты на север Багамских островов.

В прошлом году Рианна пообещала выделить 15 миллионов долларов (13,2 млн евро) на климатическое движение через свой фонд.

Певица объявила, что пожертвование будет направлено 18 организациям, занимающимся вопросами климатической справедливости.

Климатические катастрофы, которые случаются все чаще, не влияют на сообщества в равной степени, при этом островные государства испытывают на себе основное воздействие изменения климата, считает Рианна.

Гранты, предоставленные в партнерстве с филантропической организацией StartSmall соучредителя Twitter Джека Дорси, ориентированы на группы с лидерами из числа женщин, ЛГБТ, чернокожих и коренных народов, поскольку их сообщества подвергаются наибольшему риску.

"Финансисты должны строить партнерские отношения с низовыми организациями, признавая их глубокое понимание того, что необходимо для достижения климатической справедливости в их сообществах", - отметила исполнительный директор фонда Рианны Джастин Лукас.