"Материал будущего": будут ли строить дома из грибка?

Euronews Green

Британские архитекторы создали модульные строительные блоки из грибка — экологичные, легкие и биоразлагаемые.

Когда говорят о загрязнении атмосферы, обычно сразу вспоминают про выбросы автомобилей и самолетов, а также про пластик. Но это еще не всё.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), почти 40% мировых выбросов CO2 в год приходится на строительную среду. Из них 11% — результат производства строительных материалов, таких как сталь, цемент и стекло.

Один из материалов, который подает большие надежды в мире строительства, — это грибок. И вот как этот спорообразующий организм может помочь в декарбонизации наших домов и городов.

Как можно использовать грибки в строительстве?

Использование мицелия — корнеподобной сети грибных нитей, которая растет под грибами, — в качестве строительного материала не является абсолютно новой концепцией.

С 2007 года мицелий используется для изготовления экологичной упаковки. А в 2014 году на выставке в нью-йоркском Музее современного искусства была представлена архитектурная инсталляция из сельскохозяйственных отходов и мицелия. Быстрорастущие грибки питаются отходами, и с их помощью органические кирпичи становятся прочными.

С тех пор различные архитекторы изучают потенциал грибка, в том числе возможности его использования в качестве живого, самовосстанавливающегося и компостируемого строительного материала.

В начале этого года НАСА даже объединилось с архитекторами из США для изучения возможности строительства в космосе новых био-жилищ — домов из живых организмов, таких как грибки.

Могут ли грибки стать строительным материалом будущего?

В прошлом месяце на Неделе дизайна в Клеркенвелле лондонская исследовательская и дизайнерская компания PLP Labs продемонстрировала модульные строительные блоки, выращенные из мицелия. Они изготовлены с использованием деревянных оболочек, напечатанных на 3D-принтере.

"Из мицелия можно создать любую форму, — говорит сооснователь компании Рон Баккер. — Но нам казалось важным делать объекты, которые можно собирать разными способами, разбирать на части, собирать обратно, почти как блоки Lego. Потому что это один из аспектов архитектуры будущего — делать разборные здания".

Модульные блоки состоят из мицелия и распечатанных на 3D-принтере деревянных деталей George Fielding Photography

Строительный блоки из мицелия биоразлагаемые, легкие, имеют хорошую изоляцию и обладают высокой огнестойкостью.

"Мы могли бы использовать мицелий для изготовления строительных материалов, облицовочных панелей, для акустического поглощения, для изготовления осветительных приборов", — продолжает Рон Баккер.

Сейчас команда изучает, как создать из мицелия более прочные структуры, способные выдерживать вес так же, как кирпичи. Они также изучают возможность создания наборов для выращивания его в домашних условиях.

Всё это — ключевые шаги на пути превращения грибков в дома будущего.

"Мицелий обладает качествами, которые мы обычно ищем в материалах, добываемых из минеральных пород и ископаемого топлива, во всех известных нам пенопластах, — говорит Рон Баккер. — Большинство из них наносят большой ущерб окружающей среде. А мицелий — нет".

Строительные блоки из мицелия George Fielding Photography

Каково воздействие бетона на окружающую среду?

Бетон — второй по частоте использования материал на планете после воды, и его воздействие на окружающую среду огромно. Его производство — очень загрязняющий, энерго- и водоемкий процесс.

В результате производства цемента выделяется около 2,5 миллиардов тонн углекислого газа (CO2) в год, что составляет около 8% от общемирового объема. Кроме того, в атмосферу выделяются вредные диоксид серы, оксиды азота и угарный газ.

Бетон также истощает мировые запасы песка, который часто добывают из рек, поскольку песок пустынь имеет неправильную форму.

Ученые экспериментируют с новыми материалами и методами изготовления бетона, которые снизили бы его воздействие на окружающую среду. Это включает в себя разработку способов использования отходов — золы и переработанного пластика — и натуральных волокон для снижения нагрузки бетона на ограниченные ресурсы и улучшения его характеристик.

Подобные достижения, наряду с инновационным использованием таких материалов, как грибы, могут помочь нам построить лучшее будущее.