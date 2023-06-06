Возьмите у богатых: "налог для миллиардеров" может помочь справиться с изменением климата?

Миллиардеры ответственны за огромное количество выбросов парниковых газов. Как налогообложение этих людей может помочь странам, борющимся с изменением климата.

Когда речь идет о борьбе с климатическим кризисом, каждый из нас должен сыграть свою роль.

Существует множество способов уменьшить углеродный след - от переработки отходов до выбора растительной пищи, от переработки мусора до ходьбы на работу.

Но не все мы одинаково ответственны за глобальное потепление. На долю миллиардеров приходится примерно в миллион раз больше парниковых газов, чем на долю среднего человека.

Обложение налогом сверхбогатых людей могло бы помочь смягчить некоторые последствия изменения климата для всего мира.

Как же будет действовать такой налог?

На что может пойти налог на сверхбогатство?

Несколько правительств рассматривали идею введения "налога для миллиардеров". В своем февральском послании о положении в стране в 2023 году президент Джо Байден предложил ввести 25-процентный налог на состояния свыше 100 миллионов долларов, который, по оценкам, будет распространяться всего на 0,01 процента американцев.

"Мы должны вознаграждать труд, а не только богатство", - сказал американский лидер.

Это предложение вряд ли получит большую поддержку в конгрессе, контролируемом республиканцами. Однако исследования показывают, что даже гораздо меньший налог, введенный в глобальном масштабе, может помочь менее богатым странам справиться с изменением климата.

Пересмотр национальных налоговых систем, включая введение 1,5-процентного налога для лиц, зарабатывающих более 100 миллионов долларов (92 миллиона евро), может помочь восстановить баланс, говорится в докладе, посвященному климатическому неравенству.

Полученные доходы могли бы пойти на адаптацию к климату в странах с низким уровнем дохода - например, на строительство устойчивой инфраструктуры и систем раннего предупреждения.

"Объем средств на адаптацию развивающихся стран достиг 29 млрд долларов США (26 млрд евро) [в 2020 году]. Потребности в финансировании составляют около 200 млрд долларов США (192 млрд евро)", - говорится в отчете.

"Налог на богатство сантимиллионеров может принести 295 млрд долларов США в год, что достаточно для ликвидации разрыва и получения дополнительных доходов", - отмечают авторы.

Равномерно ли распределяются последствия изменения климата?

Десять процентов крупнейших мировых эмитентов углерода производят почти половину всех выбросов парниковых газов, говорится в докладе.

Если бы выбросы распределялись равномерно по всему миру, то для среднего жителя Демократической Республики Конго уровень выбросов увеличился бы в десять раз.

В то же время у европейцев и североамериканцев уровень выбросов снизился бы почти на 40% и 70% соответственно.

При этом люди, которые в наименьшей степени ответственны за климатический кризис, несут на себе его самые тяжелые последствия.

Половина мирового населения обеспечивает лишь 12 процентов глобальных выбросов, но при этом несет 75 процентов относительных потерь дохода в результате изменения климата.

Девять из десяти стран, подверженных наиболее значительному риску наводнений, являются странами с низким или средним уровнем дохода. Десятая страна - Нидерланды - может позволить себе архитектуру, устойчивую к наводнениям.

Эти цифры могут показаться нормой, но в реальном мире их последствия катастрофичны. Когда в 2022 году Пакистан пострадал от наводнения, погибли 1700 человек, еще 20,6 миллиона человек нуждаются в помощи.

"Я видел много гуманитарных катастроф в мире, но никогда не видел климатической катастрофы такого масштаба", - сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

На долю Пакистана приходится всего 1% глобальных выбросов парниковых газов.

Наводнения, от которых непропорционально страдают страны с низким уровнем дохода, вызывают распространение таких заболеваний, как малярия. Canva

Каковы некоторые налоговые решения проблемы глобального климатического неравенства?

Авторы доклада о климатическом неравенстве выступают за прогрессивную налоговую систему, чтобы восстановить равновесие.

Согласно их "относительно скромному" предложению, самые богатые люди мира будут облагаться налогом по скользящей шкале.

Активы стоимостью от 100 миллионов долларов (92 миллиона евро) до 1 миллиарда долларов (920 миллионов евро) будут облагаться налогом в размере 1,5 процента.

Активы стоимостью от $1 млрд (€920 млн) до $100 млрд (92 млрд) будут облагаться налогом в размере двух процентов, а активы свыше $100 млрд - в размере трех процентов.

Эти налоги коснутся примерно 65 000 человек - именно столько людей имеют активы свыше 100 миллионов долларов (92 миллиона евро).

"Подчеркнем, что при таких уровнях доходов рост чистого богатства на одного взрослого человека, наблюдавшийся в течение последних двух десятилетий, составлял около 7-9 процентов в год", - утверждают авторы доклада.

Это означает, что предлагаемый налог вряд ли уничтожит банковские счета сверхбогатых людей.

Тем не менее, он позволил бы ежегодно собирать около 300 миллиардов долларов (275 миллиардов евро). Эти средства были бы бесценны для спасения жизней в развивающихся странах.

Авторы доклада также призывают ввести налоги на сверхприбыль - так называемые "налоги на ветер" на огромные суммы денег, заработанные энергетическими компаниями.

"Собирайте низко висящие фрукты", - резюмируют они.