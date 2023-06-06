Европа: как побудить больше людей пользоваться общественным транспортом?

Euronews

Страны ЕС стремятся расширить использование общественного транспорта. Стоит ли для этого сделать автобусы, трамваи и поезда бесплатными?

Люксембург недавно отметил три года со дня отмены платы за проезд в общественном транспорте. По мнению жителей страны, проект имел ошеломляющий успех.

Поскольку правительства других государств стремятся побудить граждан отказаться от автомобилей, чтобы сократить выбросы углекислого газа, может ли пример Люксембурга быть применен по всей Европе?

"Качество общественного транспорта должно полностью измениться", - говорит вице-премьер и министр транспорта Люксембурга Франсуа Бауш.

"Волшебной палочки не существует. Какой-то один вид транспорта не решит все наши проблемы. Мы должны быть действительно мультимодальными, нужно комбинировать", - убежден Бауш.

Как Люксембург реформирует свою транспортную сеть?

Бауш объясняет, что страна решила сделать общественный транспорт бесплатным по двум причинам: чтобы предоставить каждому справедливый доступ, стимулировать дискуссию и повысить осведомленность об изменениях в транспортной системе страны, которые планируются в ближайшее десятилетие.

В 2013 году, когда Бауш только занял свою должность, пробки в час пик были ежедневным явлением в центре Люксембурга. Сейчас их нет благодаря более широкому использованию трамвайной системы и реорганизации уличного движения.

Трамвай имеет исключительное право проезда и приоритет на перекрестках, поэтому он никогда не застревает в пробках. Поскольку он еще и бесплатный, больше людей пользуется этим видом общественного транспорта. Бауш считает это показателем успеха транспортных преобразований в Люксембурге.

Автомобили не исчезли полностью, и в стране по-прежнему самый высокий показатель владения автомобилем на семью в Европе. Около 230 000 человек ежедневно пересекают границу с Люксембургом, приезжая сюда на работу, и 75% этих поездок совершается на автомобиле.

"Вы должны выступать не против чего-то, а за что-то", - говорит Бауш.

"Я не выступаю против автомобилей, я - за иную транспортную систему, в которой автомобилю отведено свое место", - объясняет он.

Если сделать бесплатным общественный транспорт, им будет пользоваться больше людей?

Отменять плату за проезд в общественном транспорте - не единственное решение. Это работает в такой богатой стране, как Люксембург, но в других государствах цель может заключаться в том, чтобы сделать его недорогим и простым в использовании.

В недавнем отчете Гринпис, посвященном общественному транспорту в Европе, говорится, что снижение цен - один из "самых простых и быстрых способов" побудить людей пользоваться автобусами и трамваями. Чтобы это сработало, цена проезда должна быть ниже, чем стоимость эксплуатации автомобиля.

Кстати, общественный транспорт в Люксембурге на самом деле не бесплатный для большинства жителей страны.

"Очевидно, что он оплачивается за счет налогообложения, и поскольку люди, которые платят больше налогов, фактически не имеют бесплатного доступа к транспорту, они платят за него косвенно, через свои налоги", - напоминает Бауш.

Министр подчеркивает, что транспорт в самом деле бесплатный для тех, кто, например, остался без работы или очень мало зарабатывает, так как эти категории граждан почти не платят налогов или платят минимум.

Когда речь идет о снижении цен, в отчете Гринпис указываются другие потенциальные источники финансирования, такие как перевод средств из субсидий на ископаемое топливо, налоги на авиабилеты или НДС билетов.

Существуют ли другие способы поощрения более широкого использования общественного транспорта?

Еще одним важным фактором, побуждающим людей отказаться от использования автомобилей, является то, насколько легко ориентироваться в транспортных сетях.

"Вы можете сделать общественный транспорт бесплатным, но он быстро потеряет привлекательность, если к нему не привязана инфраструктура", - предупреждает Харальд Рёйтерс, директор DG Move, органа Европейской комиссии, отвечающего за транспорт в ЕС.

"Если нет билетной системы, нет комбинаций различных видов транспорта или связи между ними, ничего не получится", - говорит Рёйтерс.

По словам Бауша, преобразования в Люксембурге были связаны не только с бесплатным транспортом. Последние несколько лет страна, например, инвестирует в модернизацию и расширение железнодорожной сети около 500 евро в год на каждого жителя.

"Мы инвестируем в четыре, пять, шесть раз больше в сеть, в качество железнодорожной сети, чем все остальные европейские страны. И, очевидно, мы также полностью реформировали автобусную систему, национальные автобусы, которые у нас есть", - напоминает министр.

По его словам, если вы хотите, чтобы люди изменили свои привычки, нужно быть уверенным, что альтернатива действительно работает.

Почему мы должны пересесть на общественный транспорт и забыть про автомобили?

Итак, главная цель состоит в том, чтобы больше людей пользовались общественным транспортом. Но почему, если будущее за электромобилями?

"Общественный транспорт во много раз эффективнее индивидуального", - объясняет Рёйтерс.

"Автомобили, например, потребляют в семь раз больше электроэнергии - и я сейчас говорю об электромобилях будущего - нежели, например, поезд, трамвай или метро", - говорит он.

По словам Рёйтерса, это означает, что даже через несколько лет, когда мы полностью декарбонизируемся, все равно придется полагаться на общественный транспорт в плане пропускной способности и энергоэффективности.

"Нужно найти баланс между тем, что необходимо для того, чтобы наша планета была пригодна для жизни, и тем, что нужно сделать, чтобы это было приемлемо для всех", - заключает Рёйтерс.