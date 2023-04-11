Зеленые леса Европы останутся в прошлом? Жаркая, сухая погода приводит к дехромации

Засуха и жара приводят к тому, что леса Европы становятся коричневыми в летние месяцы.

В прошлом году от этого пострадали 37% средиземноморских и центрально-европейских лесов, говорится в новом исследовании.

Сотрудники Цюрихского университета ETH и Швейцарского федерального института исследований леса, снега и ландшафта (WSL) изучали это явление на протяжении последних 21 года.

Результаты, опубликованные в журнале Biogeosciences, показывают, что летняя дехромация лесов (побурение и пожелтение листвы и хвои) распространяется по всей Европе.

Что стоит за летней дехромацией лесов в Европе?

Используя спутниковые данные высокого разрешения, исследователи определили периоды, когда участки леса летом были не такими зелеными, как должно.

Хотя засуха сыграла главную роль в дехромации лесов, ее влияние не было мгновенным.

Исследователи отметили "эффект наследия" интенсивных и продолжительных засушливых периодов, означающий, что способность деревьев переносить жару и засуху зависит не только от текущей погоды, но и от погоды предыдущих месяцев и лет.

Изучая последствия, связанные с низким уровнем озеленения, исследователи выявили погодные сигналы, которые влияют на деревья на годы вперед. В частности, частые периоды отсутствия дождей в течение двух-трех лет были предвестниками летней дехромации.

Частые периоды высоких температур в течение не менее двух лет в умеренных зонах также оказывали значительное влияние.

Засуха также способствует распространению короеда и грибковых инфекций, а также лесных пожаров - все это может косвенно способствовать дехромации, - отмечают исследователи.

Какие регионы Европы больше всего страдают от дехромации?

Средиземноморье страдает от летнего побурения лесов с начала 2000-х годов.

В последние годы эта проблема распространилась на леса умеренного пояса Центральной Европы.

В 2022 году, когда на континенте выдалось самое жаркое лето за всю историю наблюдений, в Европе произошло самое масштабное изменение цвета лесов: пострадало более трети деревьев.

Что означает это дехромация для лесов Европы?

Уменьшение зеленого цвета является признаком снижения жизнеспособности лесов.

В прошлом жаркое, сухое лето в Европе встречалось реже. После рекордно жаркого 2003 года цвет европейских лесов почти не пострадал.

Но с 2018-го повторяющиеся масштабные засухи и высокие температуры привели к обширному побурению.

Поскольку в этом году ожидается повторение рекордно жаркого и сухого лета 2022 года, дехромация лесов может усилиться.

Ученые отмечают, что погода может быть не единственным фактором, способствующим этому явлению.

"Целенаправленный мониторинг погодных условий в течение нескольких сезонов может дать ценную информацию о вероятности преждевременного обесцвечивания листьев следующим летом", - говорит один из соавторов исследования Томас Вольгемут.

По его словам, качественное управление лесным хозяйством может помочь сдержать дехромации лесов при повышении температуры.