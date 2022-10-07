"Ла-Нинья" несёт сильные холода в Европу

"Ла-Нинья" несёт сильные холода в ЕвропуКомментарии
Погода в мире взаимосвязана. И в этом году европейский континент столкнулся с такой климатической моделью как "Ла-Нинья".
Она возникает в результате охлаждения поверхности Тихого океана, что приводит к изменению характера ветра и осадков в различных регионах. И, вероятнее всего, Европу ждет чрезвычайно холодная и сухая погода этой зимой — все из-за высокого атмосферного давления.
При этом влияние "Ла-Ниньи" по-разному ощущается на континентах.
Австралия переживает один из самых дождливых периодов за всю историю наблюдений.
В западных районах Северной Америки, в районе Африканского Рога и в южной части Южной Америки наблюдается небывалая засуха.
Для Европы же "Ла-Нинья" приготовила экстремально холодные зимние температуры.
Все эти климатические катаклизмы происходят на фоне энергетического кризиса в Европе — высоких цен на электроэнергию и нехватки газа.
Для жителей Лондона Эйлин и Майкла О'Киф время для этого выбрано наихудшее. Стоимость заваривания чашки чая выросла уже в три раза. Есть только один более тяжелый период, который они могут вспомнить...
Эйлин О'Киф, жительница Лондона:
— Мы прошли через войну и карточную систему, пройдем и через это. Но я думаю, что следующие 6/8/9 месяцев будут очень трудными....
Прогноз погоды - процесс очень сложный и с труднопредсказуемым результатом - но первые данные говорят о том, что вероятность чрезвычайно холодной зимы в Европе намного выше, чем обычно.