"Ла-Нинья" несёт сильные холода в Европу

Погода в мире взаимосвязана. И в этом году европейский континент столкнулся с такой климатической моделью как "Ла-Нинья".

Она возникает в результате охлаждения поверхности Тихого океана, что приводит к изменению характера ветра и осадков в различных регионах. И, вероятнее всего, Европу ждет чрезвычайно холодная и сухая погода этой зимой — все из-за высокого атмосферного давления.

В то время как по всему земному шару температура повышается, в Центральной Азии пока будет холодно. Как только у нас начнутся восточные ветры, этот сибирский воздух придет в Европу и заставит температуру понизиться — вот с каким риском мы столкнемся, особенно в начале зимы Карло Буонтемпо директор службы изменения климата "Коперник"

При этом влияние "Ла-Ниньи" по-разному ощущается на континентах.

Австралия переживает один из самых дождливых периодов за всю историю наблюдений.

В западных районах Северной Америки, в районе Африканского Рога и в южной части Южной Америки наблюдается небывалая засуха.

Для Европы же "Ла-Нинья" приготовила экстремально холодные зимние температуры.

Мы будем наблюдать такие экстремальные ситуации, и все будет только ухудшаться в течение нашей жизни, мы должны ожидать значительно более суровых условий Дейв Труп эксперт по погоде, Великобритания

Все эти климатические катаклизмы происходят на фоне энергетического кризиса в Европе — высоких цен на электроэнергию и нехватки газа.

Для жителей Лондона Эйлин и Майкла О'Киф время для этого выбрано наихудшее. Стоимость заваривания чашки чая выросла уже в три раза. Есть только один более тяжелый период, который они могут вспомнить...

Эйлин О'Киф, жительница Лондона:

— Мы прошли через войну и карточную систему, пройдем и через это. Но я думаю, что следующие 6/8/9 месяцев будут очень трудными....

Прогноз погоды - процесс очень сложный и с труднопредсказуемым результатом - но первые данные говорят о том, что вероятность чрезвычайно холодной зимы в Европе намного выше, чем обычно.