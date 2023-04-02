Открытие: растения издают звуки, когда им больно

В состоянии стресса растения не только способны менять цвет, запах или форму, но и "кричать" – израильские учёные обнаружили, что некоторые культуры издают высокочастотный щёлкающий звук, когда их подрезают или подвергают обезвоживанию.

Результаты исследования были опубликованы на этой неделе в рецензируемом журнале Cell Press. На протяжении шести лет биологи прослушивали различные растения, включая кусты томатов, виноградную лозу, кактусы, посевы кукурузы, табака и пшеницы. По словам учёных, необходимо провести дополнительные анализы, чтобы выяснить причины этого явления.

Это своеобразное щелканье не улавливается человеческим ухом, но его могут услышать насекомые или млекопитающие.

Как записывались звуки растений?

Учёные использовали микрофоны для записи потенциальных звуков неповреждённых растений и особей, испытывающих стресс. По словам руководителя исследования Лилах Хадани из Тель-Авивского университета, её команда проводила ряд манипуляций: "В основном мы надрезали стебли или нарушали режим полива: в обоих случаях растения издавали звуки".

В начале эксперимента растения помещали в акустический ящик с тепличной средой. Полученные звукозаписи анализировались с помощью специального алгоритма, который "научился" распознавать звуки, издаваемые растениями в стрессовых ситуациях – при засыхании или повреждении стебля. Несколько образцов звуков, собранных за небольшой промежуток времени, были доведены до слышимого диапазона.

Когда помидоры не испытывают никакого стресса, они очень тихие! Лилах Хадани биолог-эволюционист, Тель-авивский университет

Как утверждает Лилах Хадани, ультразвуковые колебания регистрировались у растений и раньше, но в первые в истории учёные задокументировали их распространение в воздушной среде.

Общаются ли растения с помощью звука?

Даже если человек не способен их "услышать", это не означает, что растения "молчат" и для других форм жизни. По мнению учёных, дальнейшие исследования могут дать больше информации о том, как растения взаимодействуют с окружающей средой.

"Есть два варианта: возможно, растения используют щёлканье для коммуникации, но не исключено, что это лишь побочный продукт физиологических процессов", – поясняет Хадани.

Издаваемые звуки несут определённую информацию, их могут слышать мотыльки и летучие мыши. Пока неясно, помогает ли трескающий "ультрашум" отвлечь травоядных животных или наоборот привлечь опылителей.

"Мы можем представить себе самку мотылька, собирающуюся отложить яйца. Принять её потомство могли бы кусты томатов, но некоторые из них "щёлкают", а другие – нет, – говорит биолог-эволюционист. – Какой выбор сделает самка мотылька? Это то, что мы сейчас изучаем".

Предыдущие работы Хадани и её команды показали, что некоторые растения увеличивают концентрацию сахара в своём нектаре, когда "слышат" звуки, издаваемые опылителями.

Израильский учёный признаётся, что теперь "по-другому смотрит на растения и цветы".