"Пожарный терроризм" объявили главной причиной лесных пожаров на севере Испании

Поджоги – наиболее вероятная причина десятков лесных пожаров в Астурии на севере Испании. Об этом заявил глава региона Адриан Барбон. Предполагаемых и пока ещё неустановленных злоумышленников он назвал «пожарными террористами» и пригрозил, что им придётся испытать на себе «всю тяжесть закона».

Астурия столкнулась на этой неделе с беспрецедентной волной природных пожаров – так ситуацию оценивают в региональной администрации. Только в пятницу пожарные тушили более 100 участков леса. Огонь угрожал в том числе жилым домам.