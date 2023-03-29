Швеция бьет рекорды в ветроэнергетике: отстают ли другие страны ЕС?

Два месяца подряд более четверти электроэнергии в Швеции вырабатывается за счет ветра.

В феврале эта скандинавская страна произвела 27 процентов электроэнергии благодаря энергии ветра, что немного превысило рекорд в 26 процентов, установленный в январе.

Согласно исследованию, проведенному аналитическим центром Ember, это самая высокая доля ветроэнергетики в стране за всю историю.

Этот рубеж был достигнут после нескольких лет инвестиций в возобновляемые источники энергии, которые "приносят свои плоды", говорит Николас Фулгум, аналитик по энергетическим и климатическим данным в Ember.

"Более высокая ветрогенерация делает шведскую энергосистему более устойчивой к засухам и защищает потребителей от высоких затрат, - отмечает эксперт. - Учитывая высокие политические амбиции по дальнейшему расширению ветроэнергетики, Швеция настроена на получение дополнительных преимуществ с точки зрения затрат, безопасности и климата".

Каким образом Швеция установила новый рекорд по производству энергии ветра?

Швеция поставила перед собой амбициозные цели в области экологически чистой энергетики и намерена к 2040 году достичь 100-процентного производства электроэнергии из возобновляемых источников. К 2045 году страна стремится полностью отказаться от выбросов парниковых газов.

Для достижения этих целей Швеция вкладывает деньги в чистую энергию. С 2018 года ее ветроэнергетические мощности удвоились, и теперь в стране насчитывается почти 5 000 турбин.

В феврале они выработали около 4 тераватт энергии, что составляет 27 процентов потребности страны в электроэнергии.

В 2022 году в Швеции было установлено 2,4 ГВт ветроэнергетических мощностей. Только Германия установила больше - около 2,5 ГВт. Один гигаватт может обеспечить энергией около 750 000 домов.

"Другие европейские страны могут увидеть то же самое, если последуют этому примеру", - уверяет Фулгум.

Как другие страны ЕС выглядят на фоне Швеции?

В 2022 году глобальные выбросы парниковых газов достигли 58 миллиардов тонн - рекордного уровня. Но возобновляемые источники энергии способны сократить этот тревожный показатель.

Энергия ветра производит всего 0,02 процента выбросов CO2 на единицу энергии по сравнению с углем.

Поскольку мировые цены на энергоносители продолжают расти, чему способствовало вторжение России в Украину, наращивание мощностей по производству чистой энергии становится все более актуальным.

Ветроэнергетика - особенно удобный вариант, поскольку ей не угрожает засуха, как гидроэнергетике.

Но многие европейские страны в этом отстают.

В 2021 году в ЕС было введено 34 ГВт ветряных и солнечных мощностей. Согласно анализу компании Ember, для того, чтобы климатические цели оставались в пределах досягаемости, необходимо увеличивать ежегодный прирост. К 2026 году блоку потребуется в общей сложности 76 ГВт, чтобы удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия.

При прогнозируемых темпах развертывания только четыре из 27 стран ЕС (Финляндия, Хорватия, Литва и Швеция) достигнут достаточно высокого ежегодного прироста ветровой мощности для достижения этой цели.