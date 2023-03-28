Европу ожидает еще один год засухи

Авторы доклада ООН, опубликованного к Конференции по водным ресурсам, предупреждают о быстро растущем потреблении воды в мире и грозящем из-за этого кризисе.

В докладе говорится, что основная доля роста потребления водных ресурсов придется на страны со средним и низким уровнем дохода, в частности на страны с формирующейся рыночной экономикой. Многие из них, включая те, которые сегодня не испытывают дефицита воды, очень скоро столкнутся с ее нехваткой.

Согласно недавнему исследованию, проведенному Технологическим университетом Граца в Австрии, Европа переживает засуху с 2018 года. Исследователи говорят, что ситуация с водными ресурсами сейчас "весьма нестабильна".

Страны по всему континенту испытывают трудности с водой даже зимой. Из-за малого количества осадков в виде дождя и снега и без того иссякающие запасы воды не были восстановлены в этот обычно влажный период.

В северной Италии, Франции и Испании ситуация "вызывает опасения по поводу водоснабжения населения, сельского хозяйства и производства энергии", говорится в последнем докладе Объединенного исследовательского центра ЕС (ОИЦ) о засухах в Европе.

В документе подчеркивается, что Европа и Средиземноморский регион могут испытать еще одно экстремальное лето в этом году. Еврокомиссия предполагает, что предстоящее летние месяцы могут быть еще более засушливыми, чем в предыдущие годы, и осадки в ближайшие недели будут иметь решающее значение.

Франция: месяц без дождя

20 февраля этого года Франция побила рекорд, "продержавшись" 32 дня подряд без дождей. В стране была самая сухая зима за последние 60 лет.

В этом году во французских Альпах, Пиренеях и других горных массивах выпало гораздо меньше снега, чем обычно. Эти осадки жизненно важны для наполнения рек и водохранилищ, что вызывает опасения по поводу запасов воды до конца года.

В 2022 году почти во всех департаментах Франции вводились ограничения на подачу воды, а в 700 муниципалитетах возникли трудности с обеспечением питьевой водой.

Власти в некоторых районах уже ввели ограничения в этом году. В департаментах Дром и Ардеш было объявлено раннее предупреждение о засухе. Они призывают жителей ограничить потребление воды.

Акведук через обмелевшую реку во Франции AP

Департаменты Восточный Пиренеи, Эн, Буш-дю-Рон и Вар также находятся в состоянии полной готовности, их жителям запрещено поливать газоны и наполнять бассейны.

Министр окружающей среды Франции Кристоф Бешу в начале этого года заявил, что правительство работает над планом борьбы с засухой в условиях приближающегося кризиса. Он призвал все отрасли промышленности сократить использование воды.

Одним из решений, которое рассматривает Франция, является переработка большего количества сточных вод. В настоящее время только 77 из 33 000 очистных сооружений в стране оснащены системой рециркуляции. По словам Бешу, любой план по сокращению потребления должен включать увеличение объемов переработки сточных вод.

Он также предупредил, что 100 департаментов страны должны без колебаний ввести в этом году местные ограничения на потребление воды, учитывая текущую ситуацию.

Испании грозит "длительная засуха

На северо-востоке Испании засуха достигла "чрезвычайных" масштабов, согласно данным метеорологической службы страны Aemet. Эта ситуация вызвана высокими температурами и малым количеством осадков в течение последних трех лет.

Поставки питьевой воды для шести миллионов человек, проживающих в регионе Барселоны, теперь под угрозой. Объем водохранилища Сау составляет около 9 процентов от его общей емкости, и власти приняли решение удалить рыбу, чтобы она не задохнулась.

Уровень воды в водохранилище Сау составляет 9% от общего объема, согласно данным Каталонского водного агентства. AP

Вода была отведена в другое водохранилище в регионе.

Несмотря на небольшое оживление в зимний период, по данным Amemet, засушливый период продолжается, и вся Испания находится в условиях засухи с января 2022 года.

Однако ситуация в Каталонии является критической. Уровень воды в водохранилищах региона значительно ниже среднего. Уже введены ограничения на использование воды в сельском хозяйстве и промышленности, жители не могут использовать питьевую воду для мытья автомобилей или наполнения бассейнов.

Италия готовит пакет мер на сумму 7,8 млрд евро

Италия была одной из европейских стран, наиболее сильно пострадавших от прошлогодней засухи, и правительство объявило чрезвычайное положение в пяти регионах.

По - самая длинная река страны, протекающая от границы с Францией и Швейцарией до Адриатического моря. В 2022 году бассейн реки пережил самую сильную засуху за последние 70 лет, нехватка воды повлияла на все сферы - от сельского хозяйства до производства зеленой энергии.

Пересохшие каналы Венеции в феврале AP

Теперь миллионы людей в регионах, подверженных засухе, таких как Ломбардия и Пьемонт, могут столкнуться с новыми ограничениями в этом году после сухой зимы. Озеро Гарда на севере страны уже пересохло, а низкий уровень воды в знаменитых каналах Венеции сделал невозможным проход судов.

Но нехватка осадков и жаркая погода - не единственная проблема.

По данным Итальянского национального института статистики (ISTAT), Италия получает больше питьевой воды из своих озер, рек и водохранилищ, чем любая другая страна Европейского союза.

Пересохшие каналы Венеции в феврале AP

ISTAT также недавно сообщил, что в 2020 году акведуки Италии потеряли 42 процента воды, которую они несли. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. Каждый четвертый город теряет более 55 процентов воды из-за утечек, а в пяти из семи районов эти утечки усугубляются.

После беспрецедентной чрезвычайной ситуации прошлого года Италия не может позволить себе такими темпами терять имеющуюся у нее воду.

Премьер-министр Джорджа Мелони сообщила в парламенте 21 марта, что в настоящее время разрабатывается "национальный план водоснабжения". Он будет включать в себя улучшение инфраструктуры и информационную кампанию о необходимости экономии ресурсов.

В недавнем интервью министр окружающей среды страны заявил, что правительство готовит пакет мер в размере 7,8 млрд евро, чтобы помочь стране справиться с водным кризисом.