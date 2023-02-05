English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Франция

Сезон лесных пожаров во Франции открыт

Access to the comments Комментарии
 Глеб Шатуновский
Пожарные тушат огонь
Пожарные тушат огонь   -   Авторское право  FT / EBU

Первый в новом году лесной пожар произошел во Франции. В субботу огонь охватил около 130 гектаров лесных и кустарниковых насаждений на юге страны, близ городка Мурье. В борьбе со стихией были задействованы около 270 пожарных, и к вечеру им удалось взять ситуацию под контроль. 

По словам экологов, зимние пожары на юге Франции не так редки, как может показаться. Их возникновению способствуют такие неблагоприятные погодные условия как засушливость (с начала года в регионе выпало лишь 1.2 мм осадков) и мистраль, сильный северный ветер, который возникает наиболее часто именно в зимний период.