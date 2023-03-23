Миллионеры израсходуют две трети углеродного бюджета к 2050 — ученые

Миллионеры израсходуют более двух третей мирового углеродного бюджета в течение следующих 30 лет, предупреждает новое исследование.

Чтобы глобальное потепление не превысило 1,5°C, мы можем сжигать только определенное количество углерода. Но только выбросы миллионеров истощат 72% этого запаса до 2050 года, говорится в работе, опубликованной в последнем номере журнала Cleaner Production Letters.

"Продолжающийся рост выбросов богатыми людьми делает переход к низкоуглеродной экономике менее вероятным, поскольку он, вероятно, превысит способность системы к декарбонизации", — предупреждают ученые.

Исследование было опубликовано одновременно с последним докладом Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), которая предупреждает, что для "пригодного для жизни будущего" необходимо срочное сокращение выбросов.

Последствия глобального потепления непропорционально сильно сказываются на глобальном уровне бедности, предупреждает соавтор доклада Адити Мукерджи.

Что такое углеродный бюджет?

По данным проекта GLOBAL Carbon, в мировом углеродном бюджете осталось 380 миллиардов тонн CO2. Это количество углекислого газа, которое мы можем выбросить в атмосферу и при этом иметь 50%-й шанс избежать потепления на 1,5°C.

Только в 2022 году глобальные выбросы парниковых газов достигли 58 миллиардов тонн. Скорее всего, мы израсходуем углеродный бюджет в течение девяти лет, после чего выбросы продолжат расти.

Льды в районе полюсов тают, что увеличивает риск наводнений по всему миру David Goldman/AP Photo

Как миллионеры "проедают" климатический бюджет?

Чтобы отразить инфляцию, авторы отчета назвали "миллионерами" людей, имеющих более $2,4 млн в 2050 году.

Пользуясь траекториями роста благосостояния в период с 1990 по 2020 год, они спрогнозировали, что к 2050 году больше этой суммы будут иметь 318,2 миллиона человек — примерно 3,3% населения планеты. Сейчас миллионеры составляют 0,7% населения мира.

Увеличение числа богатых людей будет иметь тревожные последствия для климата, так как миллионеры выбрасывают в атмосферу значительно больше углекислого газа, чем остальные.

К 2050 году каждый из них будет выбрасывать около 45 тонн CO2 в год, что в совокупности составит около 14,3 гигатонн CO2. Таким образом за 30 лет общий объем выбросов составит около 286 гигатонн. Это 72% оставшегося углеродного бюджета. В сочетании с другими источниками выбросов это будет означать, что он будет целиком израсходован к 2031 году.

Как ограничить выбросы богатых в атмосферу?

Аналитики пришли к выводу, что работа с "очень богатыми" будет сложной задачей, но с ускорением глобального потепления это моральная и практическая необходимость.

Большинство людей не вносят большого вклада в изменение климата. 10% крупнейших мировых источников выбросов углерода производят почти половину всех выбросов парниковых газов.

Богатых людей, таких как Билл Гейтс и Илон Маск, побуждают отказаться от частных самолетов, но этого недостаточно: нужен системный подход, в частности "прогрессивные налоги на выбросы", считают ученые.