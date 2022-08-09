Рейн: 7 футов под килем уже нет

Любимое пожелание моряков "7 футов под килем " в Германии актуально, как никогда. Уровень воды в Рейне достиг рекордно низких значений: на некоторых участках этой оживлённой судоходной артерии, как например между Бингеном и Кобленцем в земле Рейнланд-Пфальц, вместо привычных двух с половиной метров под килем всего полметра. Это начинает создавать серьёзные проблемы для речного грузового транспорта.

Мы должны рассматривать каждый рейс, каждый заказ с точки зрения того, сколько воды сейчас на участке Среднего Рейна. Для нас это становится настоящим камнем преткновения Стивен Мних оператор баржи

Суда вынуждены перевозить лишь частью груза, в результате в таких портах, как Людвигсхавен-ам-Рейн, скапливаются контейнеры.

По причине низкого уровня воды, судоходность Рейна ограничена, транспортная способность внутреннего флота соответственно тоже. Это означает, что все те, кто рассчитывают на доставку товаров и услуг по водному пути, должны пересмотреть свои ожидания в сторону понижения Йорг Уве Бельц Федеральный институт гидрологии

Снимки с воздуха показывают масштаб проблемы: значительные песчаные отмели обнажены там, где раньше была ровная водная гладь. Химический концерн BASF, чьи заводы построены на реке, пока справляется, но компания не исключает возникновения проблем в ближайшие недели.

Правительство Германии запланировало 10-летнюю программу работ по углублению дна, что позволит сделать судоходный канал глубже на 20 сантиметров.