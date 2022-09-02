Ангола восстанавливает леса

Программа "Зеленая Ангола" посетила провинцию Бие в самом сердце Республики Ангола, где вооруженные силы страны разработали программу восстановления лесов. В рамках проекта они высадили более миллиона саженцев различных видов деревьев с долгосрочной целью восстановления лесов на более чем 100 тысячах гектаров обезлесенных земель по всей стране.

Большая часть Анголы пышная, зеленая и богатая сельским хозяйством.

Но есть районы, которые нуждаются в повторном озеленении. Как эта алмазная шахта, где снимают верхний слой почвы, чтобы добраться до тех редких драгоценных камней, которые являются ключевой составляющей экономики страны.

Вот почему этот проект по лесовосстановлению в городе Чипета и многих других так важны. Миллионы саженцев были направлены в бесплодные ландшафты, чтобы восстановить естественную среду обитания.

Эсмеральдо Боавентура Сакулукуссо, технический директор, леспром: "Мы уже засеяли 48 акров. У нас есть восемь саженцев африканского красного дерева, а остальные 40 - это различные виды эвкалиптов".

Около 200 сотрудников руководят производством. Оно начинается с подготовки богатой почвы, необходимой для рассады.

Эсмеральдо Боавентура Сакулукуссо: "У нас есть участок производства субстрата, который начинается с производства CAC. Это карбонизированная рисовая шелуха. Для краткости мы называем ее CAC".

Одна команда занимается семенами, а затем рассаживает их в мешочки. Другая - это группа полива, которая следит за тем, чтобы семена получали необходимую влагу.

Эсмеральдо Боавентура Сакулукуссо: "Вопрос лесов требует много времени для разработки. Я сегодня сажаю, сегодня буду сажать, но эти растения будут использовать мои дети и внуки".

Авелина Катембо да Кошта отвечает за так называемую адаптационную зону, где саженцы созревают перед тем, как их высаживают в дикой природе.

Авелина да Коста, агроном: "За растениями постоянно наблюдают в течение примерно одного-двух месяцев, прежде чем они отправятся в назначенное место. Ему нужно время, чтобы адаптироваться на новом месте, так как растение не получит той заботы, которую оно получало в теплице.

У нас много опустошенных территорий, поэтому наш проект рассчитан на пересадку растений на этих бесплодных территориях. Мы хотели бы позитивно изменить сознание населения с помощью нашего проекта".

Операция включает в себя исследования и разработки, поиск новых сортов деревьев, подходящих для различных климатических условий Анголы.

Аугусто Фути, руководитель отдела исследований и разработок: "Мы проведем исследования, связанные с изменчивостью или генетическим улучшением нескольких видов. У нас есть исследования, связанные с адаптационной способностью экзотических видов в нашей ангольской экосистеме".

Проект в Чипете может помочь повысить осведомленность о необходимости лесовосстановления по всей Анголе.

Аугусто Фути: "Коммуна Чипета должна стать витриной, поскольку многим интересно узнать, что на самом деле представляет собой реформа лесовосстановления. Вы увидите изображения, вы легко узнаете качество продукции, вы станете свидетелями качества исследований, которые проводит программа "Реформа и лесовосстановление". Если и есть пример, который я хотел бы подать, так это создавать, оставлять наследие исследований, которое будет служить из поколения в поколение, учитывая, что исследования никогда не могут прекратиться".

Исследования и посадки требуют дальновидности. Что касается Эсмеральдо, то он нацелился на расширение проекта в алмазодобывающих районах.

Эсмеральдо Боавентура Сакулукуссо: "Наша цель состоит в том, чтобы когда-нибудь восстановить растительность на руднике Катока, а также на других рудниках, которые существуют в минералосодержащих провинциях Лунда-Норте и Лунда-Сул".

Это также часть долгосрочной перспективы: привлечь сегодняшнюю молодежь к работе на десятилетия вперед.

Аугусто Фути: "Наши дети должны быть осведомлены о том, почему для нас важно сажать растения. Почему мы должны заменить деревья? Создавать новые леса? Потому что именно эти леса защитят нас от крупных катастроф и бедствий, таких как опустынивание".

Благодаря этой амбициозной программе, посвященной восстановлению лесов в Анголе, вооруженные силы страны играют ключевую роль в ее будущем озеленении.