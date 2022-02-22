Изучение океана через гражданскую науку

Профессор Алан Дейдун является послом океана на Мальте и членом миссии "Морская звезда", запущенной Еврокомиссией с целью восстановления здоровых морей и внутренних вод к 2030 году - путем восполнения пробелов в знаниях и отношении населения, восстановления морских и пресноводных экосистем, сокращения загрязнения до нуля, декарбонизации европейских вод и пересмотра управления ими.

В интервью Euronews профессор Дейдун объяснил, как повышение грамотности населения в области океана может помочь Европе достичь этих целей.

Алан Дейдун, посол по вопросам океана на Мальте: "Вы забываете, что каждый второй вдох, который вы делаете, происходит за счет океана - более 50 процентов кислорода, которым мы дышим, поступает из океана. Это очень важный факт, который нужно иметь в виду. Кроме того, океан поглощает много углекислого газа и других парниковых газов, которые мы выбрасываем в воздух при сжигании ископаемого топлива. Если бы не океан, изменение климата было бы намного хуже из-за более высокой концентрации CO2 в атмосфере. Поэтому, когда вы информируете людей об этом, вы повышаете их грамотность в вопросах океана. Вы, очевидно, начинаете менять их мышление, а также их поведение и образ жизни, подталкиваете их к тому, чтобы они сами изменились, самим добились перемен.

Здесь, на Мальте, одним из инструментов, который я считаю действительно эффективным, является "гражданская наука", то есть, по сути, обращение и обучение. Знаете, очень важное значение имеет привлечение заинтересованных сторон, а заинтересованные стороны, широкий круг заинтересованных сторон, это могут быть люди, использующие лодки, дайверы, любители подводного плавания, это могут быть посетители пляжа, - любой человек, которого вы знаете на острове, очевидно, может быть заинтересованной стороной, - чтобы на самом деле взаимодействовать с ними для получения научных данных о море. Таким образом, вы получаете научные данные, а человек, отправляющий вам отчет, получает что-то взамен, потому что он становится более осведомленным о море.

Вы знаете, они получают это неформальное образование, и вы будете поражены, насколько популярны кампании "гражданской науки". Они действительно популярны. Они действительно смогли вдохновить людей. Настолько, что сегодня многие европейские институты рассматривают гражданскую науку как способ преодоления того, что мы называем эмоциональным дефицитом. В рамках миссии "Морская звезда" мы определили, что эмоциональный дефицит является одним из самых больших препятствий для того, чтобы вдохновить людей на изучение океана - люди все еще чувствуют себя отстраненными в отношении океана".