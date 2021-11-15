Европа создаёт спутниковую систему мониторинга выбросов CO2

Самый тёплый октябрь за время наблюдений

Октябрь 2021 г. был на 0,4°C теплее среднего уровня 1991-2020 гг. Это был самый тёплый октябрь за всё время наблюдений.

Мы видим на карте температурных аномалий, что Европа разделилась на северо-запад и юго-восток. В Норвегии было на 1,9 градуса теплее среднего, а на территории от Греции до Каспийского моря температура была ниже средней для этого времени года.

Карта температурных аномалий. Copernicus Climate Change Service implemented by ECMWF

Но самая необычная ситуация сложилась на севере Канады. В некоторых местах температура там была на 7 градусов выше среднего. То есть в местах, которые обычно в это время замерзают, температура в октябре была выше нуля впервые в истории наблюдений. Это ещё один симптом быстрого потепления в Арктике в последние годы.

Аномально высокая температура в северной Канаде. Copernicus Climate Change Service implemented by ECMWF

Спутниковый мониторинг источников выбросов углекислого газа

На саммите был достигнут прорыв в деле мониторинга выбросов углекислого газа. В настоящее время невозможно точно измерить то, сколько CO2 выбрасывают в атмосферу крупные заводы, города и даже страны. Существуют только косвенные оценки.

У углекислого газа нет цвета и запаха. Он моментально растворяется в атмосфере. Зафиксировать все такие источники выбросов чрезвычайно сложно. Но начиная с 2026 г. европейская система под названием CO2MVS будет сопоставлять спутниковую съёмку с компьютерными моделями, чтобы точно определить, кто что̀ выбрасывает и сколько.

«Мы получим возможность верифицировать объём выбросов, сравнивая количественные модели с поступающими наблюдениями, — объясняет сотрудник мониторинговой службы «Коперник» Венсан-Анри Пёш. — Это поможет сблизить наши представления об объемах выбросов с реальным объемом CO2, попадающим в атмосферу. Я не думаю, что это сильно изменит наши представления о выбросах в Европе. Но в других частях мира, возможно, действительно произойдёт значительная переоценка».

CO2MVS будет снимать местность с точностью в два километра. Поэтому страны смогут точно определять, откуда происходит углекислый газ, в том числе места, который сейчас недооцениваются, переоцениваются или остаются до сих пор неизвестными.

Хотя на саммите COP26 много говорилось о сокращении выбросов, концентрация CO2 в атмосфере продолжает расти. Вы можете увидеть это на этом графике данных со спутника. Данные варьируются в зависимости от времени года, но уровень продолжает подниматься. Сейчас мы на самом высоком уровне в истории человечества.

Hjcn содержания CO2 в атмосфере. Euronews

Что будет происходить с климатом в ближайшие 10 лет?

Первый вопрос: принесут ли решения саммита в Глазго результаты к 2030 г.? Климатическая система реагирует медленно, поэтому ответ простой: нет. «В следующем десятилетии потепление будет продолжаться вне зависимости от объёма выбросов, —уверен профессор климатологии в Университете Рединга Эд Хокинс. — Но сокращение выбросов, о котором здесь идёт речь, касается отдалённой перспективы, того, что случится после 2030 г., к 2050 г. и дальше».

О том, что̀ нас ждёт, можно было составить представление уже в этом году. Это и лесные пожары, почти 50-градусный зной в южной Европе и разрушительные наводнения в Германии и Бельгии. Ожидается, что в следующем десятилетии в некоторых регионах подобные катаклизмы усилятся и будут случаться чаще.

«Мы ожидаем, что к 2030 г. жара будет устанавливаться всё чаще, — говорит профессор Института атмосферных и климатических исследований в Цюрихе Соня Сеневиратне. — Количество осадков будет увеличиваться, главным образом в северной и центральной Европе. Интенсивность и частота засух увеличиться особенно в южной, но также и в центральной Европе».

Даже в случае резкого сокращения выбросов последствия изменения климата будут чувствоваться как минимум до конца века.