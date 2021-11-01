Виски с нулевым углеродным следом

Мировые лидеры, собравшиеся в Глазго на климатический саммит, возможно, захотят отведать знаменитый шотландский виски и отметят, что отрасль лидирует в создании углеродно-нейтрального будущего. Один из самых престижных производителей виски в Шотландии, Oban, ищет пути снижения выбросов углекислого газа в процессе изготовления напитка. Три года назад здесь отказались от ископаемого топлива и перешли на биотопливо из рапсового масла, что снизило углеродный след на 98%.

– Переход на биотопливо позволил ускорить этот процесс, и наше производство стало углеродно-нейтральным уже в конце прошлого года, – поясняет Каллум Рью, старший менеджер завода Oban. – Это даёт нам возможность сделать переходный шаг к нулевым выбросам углекислого газа. Нам хочется быть первопроходцами и попробовать чего-то добиться, чтобы другие производители могли учиться уже у нас. Когда биотопливо только появилось на рынке, мы решили, что будет проще для начала опробовать его здесь, но этом небольшом заводе.

Производство виски может нанести ущерб окружающей среде, поскольку для изготовления напитка требуется большое количество энергии. Играет роль и транспортировка готовой продукции по всему миру. Но отрасль предпринимает шаги по снижению вредного воздействия. По данным Ассоциации шотландского виски, за последние 12 лет удалось добиться сокращения выбросов парниковых газов на 34%.

– Нам очень важно, чтобы производство было устойчивым и сейчас, и в будущем, – отмечает Карен Беттс, исполнительный директор Ассоциации шотландского виски. – Мы считаем, что к сороковому году сможем достичь этой цели за счёт инноваций, инвестиций, сотрудничества, изобретательности и усилий. А раз мы можем, то, значит, должны.

На западе Северо-Шотландского нагорья расположен завод по производству виски, где используют устойчивые источники энергии со дня открытия в 2014 году.

– Наша страна славится своим виски, – говорит Скотт Стюарт, управляющий завода Ardnamurchan. – И если мы сможем продемонстрировать, что один из наших основных экспортных товаров максимально экологичен и устойчив, то это замечательно скажется на имидже всей страны и станет примером для других отраслей.

По ряду оценок, производство шотландского виски приносит в британскую казну около 5,5 миллиардов фунтов стерлингов. Отрасль стремится достичь нулевых выбросов CO2 уже к 2040 году, на десять лет раньше срока, намеченного правительством Великобритании.