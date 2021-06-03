Солнечные батареи в аэропортах могут обеспечить энергией 100 тыс. домов

Если на крышах терминалов австралийских аэропортов установить большие солнечные панели, они смогут обеспечить энергией более 100 тыс. домов, считают ученые.

Исследователи из Университета RMIT в Мельбурне обнаружили, что солнечные панели в жилых домах не генерируют столько энергии, сколько панели на крышах больших зданий, стоящих на открытом пространстве. Таким образом, решение разместить панели в аэропортах может помочь стране быстрее перейти к экономике с нулевым уровнем выбросов.

Автор исследования доктор Чейн Сан пришел к выводу, что солнечная радиация может оказаться полезной. "Австралия подвергается сильному воздействию солнечного излучения, поэтому каждый аэропорт в стране выиграет от установки солнечных панелей нужного типа. То же самое можно сказать о многих аэропортах и крупных зданиях по всему миру".

После установки солнечных панелей в 21-м государственном аэропорту Австралии можно будет производить в 10 раз больше энергии, чем сейчас вырабатывают 17 тыс. панелей на жилых домах, расположенных в Бендиго, Виктории, Южной Австралии.

На крышах терминалов аэропорта Перта, к примеру, достаточно места, чтобы производить в два раза больше солнечной энергии, чем во всем Бендиго.

Команда исследователей обнаружила, что это позволит сократить выбросы парниковых газов на 152 килотонны в год, что эквивалентно удалению с дорог 71 тыс. автомобилей.

Больше солнечных панелей означает тажке уменьшение сжигания угля в стране. Доктор Сан утверждает, что используя солнечные панели в аэропортах, страна могла бы сжигать на 63 килотонны угля меньше. "Этот проект способен сократить выбросы парниковых газов на 152 килотонны в год", - сказал исследователь.

Аэропорты считаются острой экологической проблемой из-за высокого уровня выбросов, проблем с шумом, общего использования земли и высокого потребления энергии.

Выбросы от самолетов приводят к росту уровня загрязняющих веществ, которые влияют на общее качество воздуха, климат и озоновый слой.

Какие страны уже используют солнечные батареи в своих аэропортах?

Аэропорт Мельбурна, Австралия. Аэропорт Мельбурна располагает крупнейшей в стране солнечной фермой размером примерно с 26 футбольных полей. В настоящее время ферма компенсирует только от 15 до 20 процентов годового потребления энергии аэропортом.

Международный аэропорт Кочин, Индия. В августе 2015 года международный аэропорт Кочин начал работать только на солнечной энергии. В нем было установлено более 46 тыс. панелей стоимостью 7,29 млн евро. Выработанной энергии достаточно, чтобы обеспечить аэропорт, хотя часть он все же получает от государства. Ожидается, что за 25 лет с момента завершения строительства, аэропорт сэкономит 300 тыс. метрических тонн CO2.

Международный аэропорт Эдмонтон, Канада. В 2020 году Эдмонтон заявил о своем желании построить крупнейшую в мире солнечную электростанцию для аэропорта с более чем 300 тыс. панелей и достаточным количеством энергии, чтобы обеспечить энергией не только аэропорт, но и 27-28 тыс. домов в окрестностях.

Несмотря на то, что строительство начнется только в 2022 году, Международный аэропорт Эдмонтона надеется, что его будущая солнечная ферма будет компенсировать 106 тыс. тонн CO2 в год.