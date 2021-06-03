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Эко-инновации

Солнечные батареи в аэропортах могут обеспечить энергией 100 тыс. домов

Солнечные батареи.
Солнечные батареи.   -   Авторское право  Steve Helber/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
 Sabrina Fearon Melville
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Если на крышах терминалов австралийских аэропортов установить большие солнечные панели, они смогут обеспечить энергией более 100 тыс. домов, считают ученые.

Исследователи из Университета RMIT в Мельбурне обнаружили, что солнечные панели в жилых домах не генерируют столько энергии, сколько панели на крышах больших зданий, стоящих на открытом пространстве. Таким образом, решение разместить панели в аэропортах может помочь стране быстрее перейти к экономике с нулевым уровнем выбросов.

Автор исследования доктор Чейн Сан пришел к выводу, что солнечная радиация может оказаться полезной. "Австралия подвергается сильному воздействию солнечного излучения, поэтому каждый аэропорт в стране выиграет от установки солнечных панелей нужного типа. То же самое можно сказать о многих аэропортах и крупных зданиях по всему миру".

После установки солнечных панелей в 21-м государственном аэропорту Австралии можно будет производить в 10 раз больше энергии, чем сейчас вырабатывают 17 тыс. панелей на жилых домах, расположенных в Бендиго, Виктории, Южной Австралии.

На крышах терминалов аэропорта Перта, к примеру, достаточно места, чтобы производить в два раза больше солнечной энергии, чем во всем Бендиго.

Команда исследователей обнаружила, что это позволит сократить выбросы парниковых газов на 152 килотонны в год, что эквивалентно удалению с дорог 71 тыс. автомобилей.

Больше солнечных панелей означает тажке уменьшение сжигания угля в стране. Доктор Сан утверждает, что используя солнечные панели в аэропортах, страна могла бы сжигать на 63 килотонны угля меньше. "Этот проект способен сократить выбросы парниковых газов на 152 килотонны в год", - сказал исследователь.

Аэропорты считаются острой экологической проблемой из-за высокого уровня выбросов, проблем с шумом, общего использования земли и высокого потребления энергии.

Выбросы от самолетов приводят к росту уровня загрязняющих веществ, которые влияют на общее качество воздуха, климат и озоновый слой.

Какие страны уже используют солнечные батареи в своих аэропортах?

Аэропорт Мельбурна, Австралия. Аэропорт Мельбурна располагает крупнейшей в стране солнечной фермой размером примерно с 26 футбольных полей. В настоящее время ферма компенсирует только от 15 до 20 процентов годового потребления энергии аэропортом.

Международный аэропорт Кочин, Индия. В августе 2015 года международный аэропорт Кочин начал работать только на солнечной энергии. В нем было установлено более 46 тыс. панелей стоимостью 7,29 млн евро. Выработанной энергии достаточно, чтобы обеспечить аэропорт, хотя часть он все же получает от государства. Ожидается, что за 25 лет с момента завершения строительства, аэропорт сэкономит 300 тыс. метрических тонн CO2.

Международный аэропорт Эдмонтон, Канада. В 2020 году Эдмонтон заявил о своем желании построить крупнейшую в мире солнечную электростанцию для аэропорта с более чем 300 тыс. панелей и достаточным количеством энергии, чтобы обеспечить энергией не только аэропорт, но и 27-28 тыс. домов в окрестностях.

Несмотря на то, что строительство начнется только в 2022 году, Международный аэропорт Эдмонтона надеется, что его будущая солнечная ферма будет компенсировать 106 тыс. тонн CO2 в год.