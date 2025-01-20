Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Черновики песни Боба Дилана Mr Tambourine Man проданы за $508 тысяч

На этом недатированном снимке, опубликованном аукционным домом Julien's Auctions, изображен текст знаменитой песни Боба Дилана "Mr. Tamborine Man".
На этом недатированном снимке, опубликованном аукционным домом Julien's Auctions, изображен текст знаменитой песни Боба Дилана "Mr. Tamborine Man". Авторское право  Julien's Auctions via AP
Авторское право Julien's Auctions via AP
By Elise Morton
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Два листа с напечатанными на машинке вариантами текста Mr Tambourine Man стали главными лотами на аукционе вещей Боба Дилана в Нэшвилле.

Черновики песни Боба Дилана Mr Tambourine Man, ставшей культовой в 1965 году, были проданы за $508 тысяч на аукционе в американском Нэшвилле.

Два пожелтевших машинописных листа, за которые первоначально предполагалось выручить от $400 до $600 тысяч, содержали три варианта текста.

В марте 1964 года известный американский музыкальный журналист Эл Ароновиц проснулся и обнаружил, что молодой Дилан (тогда ему было 22 года) спит на его диване после того, как провел ночь за написанием Mr Tambourine Man на печатной машинке. А позже Ароновиц нашел у себя в мусорном ведре первые варианты песни на скомканных листах.

Эти страницы были в числе 60 связанных с Диланом предметов, которые были выставлены на продажу, 50 из которых — из личного архива Ароновица. Их общая стоимость на аукционе составила почти $1,5 млн.

Листы с вариантами текста Mr Tambourine Man
Листы с вариантами текста Mr Tambourine Man Julien's Auctions via AP

На аукционе также была продана картина Боба Дилана, написанная маслом в 1968 году — за $260 тысяч. Музыкант написал ее в 27 лет, когда его первая жена Сара подарила ему на день рождения краски. На ней изображена смелая фигура в стиле кубизма.

В списке проданных предметов была и электрогитара Fender Telecaster 1983 года, которая когда-то принадлежала Бобу Дилану. Инструмент ушел покупателю за $222 250, а набросок руки музыканта, первоначально оцененный всего в $1 500 - 2 500, был продан за $88 900 долларов.

Поклонники также получили возможность приобрести украшенную вручную джинсовую куртку Levi's, в которой Дилан снимался в фильме 1987 года "Огненные сердца" ($25 400). Среди других лотов — редкая афиша первого крупного выступления Дилана в нью-йоркском Таун-холле в 1963 году, ранние винтажные фотографии и подписанная губная гармошка.

Боб Дилан выступает в Барселоне в 1984
Боб Дилан выступает в Барселоне в 1984 F. Antolín Hernández / CC licence

Исполнительный директор и соучредитель Julien's Auctions Мартин Нолан назвал это событие "фантастическим аукционом с выдающимися продажами".

"Для нас большая честь представить эту поистине уникальную коллекцию с таким количеством исторических вещей Боба Дилана от дедушки рок-журналистики, Эла Ароновица, — сказал он. — Сегодняшний аукцион лишь подтверждает необычайное влияние и непроходящую любовь людей к Дилану, которая не подвластна поколениям".

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии