Черновики песни Боба Дилана Mr Tambourine Man проданы за $508 тысяч

Черновики песни Боба Дилана Mr Tambourine Man, ставшей культовой в 1965 году, были проданы за $508 тысяч на аукционе в американском Нэшвилле.

Два пожелтевших машинописных листа, за которые первоначально предполагалось выручить от $400 до $600 тысяч, содержали три варианта текста.

В марте 1964 года известный американский музыкальный журналист Эл Ароновиц проснулся и обнаружил, что молодой Дилан (тогда ему было 22 года) спит на его диване после того, как провел ночь за написанием Mr Tambourine Man на печатной машинке. А позже Ароновиц нашел у себя в мусорном ведре первые варианты песни на скомканных листах.

Эти страницы были в числе 60 связанных с Диланом предметов, которые были выставлены на продажу, 50 из которых — из личного архива Ароновица. Их общая стоимость на аукционе составила почти $1,5 млн.

Листы с вариантами текста Mr Tambourine Man Julien's Auctions via AP

На аукционе также была продана картина Боба Дилана, написанная маслом в 1968 году — за $260 тысяч. Музыкант написал ее в 27 лет, когда его первая жена Сара подарила ему на день рождения краски. На ней изображена смелая фигура в стиле кубизма.

В списке проданных предметов была и электрогитара Fender Telecaster 1983 года, которая когда-то принадлежала Бобу Дилану. Инструмент ушел покупателю за $222 250, а набросок руки музыканта, первоначально оцененный всего в $1 500 - 2 500, был продан за $88 900 долларов.

Поклонники также получили возможность приобрести украшенную вручную джинсовую куртку Levi's, в которой Дилан снимался в фильме 1987 года "Огненные сердца" ($25 400). Среди других лотов — редкая афиша первого крупного выступления Дилана в нью-йоркском Таун-холле в 1963 году, ранние винтажные фотографии и подписанная губная гармошка.

Боб Дилан выступает в Барселоне в 1984 F. Antolín Hernández / CC licence

Исполнительный директор и соучредитель Julien's Auctions Мартин Нолан назвал это событие "фантастическим аукционом с выдающимися продажами".

"Для нас большая честь представить эту поистине уникальную коллекцию с таким количеством исторических вещей Боба Дилана от дедушки рок-журналистики, Эла Ароновица, — сказал он. — Сегодняшний аукцион лишь подтверждает необычайное влияние и непроходящую любовь людей к Дилану, которая не подвластна поколениям".