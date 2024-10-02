By Garfield Myrie

В Лондоне открылся первый в мире ресторан, в котором подают блюда из насекомых. Продегустировать их туда отправился корреспондент Euronews Culture.

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В самом сердце северного Лондона, в Финсбери-парке есть ресторан с ярко-жёлтой вывеской Yum Bug. Местные декорации, обстановка и, конечно, меню не лишены оригинальности.

Идея открыть заведение изначально в формате поп-ап возникла ещё в 2018 году у двух молодых людей и друзей - Лео Тейлора и Аарона Томаса. План был таков: показать, "что съедобные насекомые могут помочь создать более здоровую и экологически устойчивую систему питания" на замену традицонному мясу животных.

Трудно не впечатлиться цифрами. Выращивание насекомых приводит к значительно меньшим выбросам парниковых газов, чем традиционное животноводство, и при этом даёт примерно на 50 % больше белка, чем говядина.

Еда будущего, у которой явные проблемы с имиджем

Насекомых можно выращивать в специальных контейнерах, размещая их компактно и таким образом оптимизируя пространство. Членистоногие очень эффективно перерабатывают побочные продукты растительного происхождения в белок, производят в 80 раз меньше метана и в 8-12 раз меньше аммиака, чем крупный рогатый скот.

Цельные запечённые в меду сверчки и смесь "Бомбе" с острыми жареными сверчками. Garfield Myrie/Euronews

Их экологичность и устойчивость неоспоримы, но сможет ли этот суперфуд, у которого явные проблемы с имиджем, привлечь внимание обычных посетителей?

Yum Bug - это маленький уютный ресторан на 20 мест. Интерьер, в отличие от яркого фасада, выполнены в тонах чёрного и шоколадно-коричневого. Что создаёт спокойный фон и атмосферу для дегустации блюд из меню, в котором главный ингредиент - сверчки.

Впечатлениями о вкусе и своими знаниями об их пользе с большим энтузиазмом делится владелец ресторана Донал МакОли. Рассказ начинается с описания различных форм и вариаций: сверчки цельные, жареные с индийскими специями, рубленные в салате из овощей, в карамельной пахлаве...

Для Yum Bug важно, чтобы у посетителей была возможность задать вопросы и время на то, чтобы побороть все неприятные ассоциации, прежде чем снять пробу.

Ресторан Yum Bug вмещает 20 посетителей. AP Photo

Хрустящие снаружи, мягкие внутри

Еду здесь подают небольшими порциями. Особенно рекомендуют испробовать три фирменных блюда. Наш журналист оценил их на вкус.

Первыми на тарелке оказались цельные сверчки, запечённые в меду, и "бомбейский микс" с пряными жареными сверчками. Увидев выражение лица нашего журналиста, Донал тут же пояснил: "Посетители часто путают сверчков с кузнечиками и ожидают увидеть больших насекомых".

И правда, оказалось, что съедобный сверчок размером чуть больше рисовой крупинки. Донал предвосхитил вкусовые ощущения от дегустации:"Снаружи они хрустящие, а внутри мягкие, как булочка".

Коричневые медовые жареные сверчки имели ореховый аромат. Наш корреспондент признаётся, что видеть маленькие тельца насекомых на тарелке ему было "слегка противно". Поборов за пару секунд неприятные ощущения, он всё же зачерпнул вилкой пять штук и отправил их себе в рот.

Лепёшка из сверчка Yum Bug

Донал оказался прав: хрустящая корочка и мягкая начинка с ореховым привкусом - идеальное сопровождение к бокалу холодного вина или пива.

Тако-барбекю с капустным салатом выглядели очень презентабельно. Сверчки были выложены в форме грудинки. Пикантный вкус за счёт острых приправ и гладкая и мягкая текстура - "грудинка" из насекомых вполне могла сойти за курицу.

Сырные сверчки в эле от Yum Bug делают из измельчённых насекомых. Они имеют приятный сливочный вкус, а кетчуп с грецкими орехами добавляет сладкую нотку.

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Поссет из лемонграсса с карамелизированными сверчками. Garfield Myrie/Euronews

Всё дело в привычке

Лемонграссовый посет завершает трапезу. Карамелизированный сверчок, кокосовые лепёшки и посыпка из цельных жареных сверчков приятно хрустят во рту. И даже несмотря на то, что насекомое на тарелке выглядит как насекомое, а не замаскировано ни под какой другой ингредиент, перспектива съесть его уже не пугает.

"Я наслаждался терпкой сладостью лимона и дымным ароматом сверчка, - комментирует наш журналист. - Это незабываемое вкусовое сочетание".

Ресторан Yum Bug открыт со среды по субботу.