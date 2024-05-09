Пропалестинские протесты в вузах Европы

By Euronews

В Австрии, Германии, Великобритании, Дании, Франции и других странах Европы проходят студенческие протесты против войны в секторе Газа. Пропалестински настроенные манифестанты призывают разорвать академические связи с Израилем.

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По всей Европе не утихают студенческие протесты против войны в Газе. Главное требование демонстрантов - разорвать академические связи с университетами Израиля.

В Германии полиция разогнала манифестантов, занявших кампус Свободного университета Берлина. В Лейпцигском университете около 50 пропалестинских демонстрантов установили палаткии и заняли лекционный зал. Студенческая ассоциация земли Саксония, где расположен Лейпциг, призвала прекратить оккупацию помещения из соображений безопасности.

Берлин, Германия Markus Schreiber/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

В Нидерландах стражи порядка задержали более 160 демонстрантов в одном из вузов Амстердама. Полиция снесла палаточный лагерь. Для разгона манифестантов использовались дубинки. В заявлении Амстердамского университета говорится: "Мы разделяем гнев и недоумение по поводу войны и понимаем, что это стало поводом к протестам. Мы подчеркиваем, что для университета главное - наладить диалог с протестующими. Это – единственный ответ".

Амстердам, Нидерланды InterVision/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

В Австрии на территории Венского университета пропалестински настроенные студенты разбили палаточный городок. Протестующие оцепили лагерь, который находится рядом с мемориалом австрийским евреям, жертвам Холокоста. Руководство Венского университета и главный австрийский союз студентов дистанцировались от протеста. Профсоюз заявил, что среди организаторов протеста были антисемитские группы, но демонстранты это отрицали.

Вена, Австрия Heinz-Peter Bader/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Аналогичные акции проходят в университетах Великобритании, в том числе в Оксфорде и Кембридже. Студенты требуют от руководства раскрыть информацию об инвестициях, разорвать академические связи с Израилем. "Прибыли Оксфорда и Кембриджа не могут продолжать расти за счет жизней палестинцев", - говорится в совместном заявлении протестующих. Более 200 ученых Оксфорда подписали открытое письмо в поддержку протестов. Правоохранительные органы разрешили студентам в некоторых местах оставаться в палаточных лагерях. Например, на лужайке Кембриджа.

Лондон, Великобритания Kin Cheung/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

В Финляндии десятки протестующих из группы солидарности "Студенты за Палестину" разбили лагерь возле главного здания Хельсинкского университета. Они заявляют, что останутся там до тех пор, пока университет, не разорвет академические связи с израильскими университетами.

Протестные акции также проходят в Дании, Италии, Испании, и Франции.