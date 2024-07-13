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Суд закрыл дело актера Алека Болдуина: его обвиняли в непредумышленном убийстве

Алек Болдуин после оглашения вердикта
Алек Болдуин после оглашения вердикта Авторское право RAMSAY DE GIVE/AP
Авторское право RAMSAY DE GIVE/AP
By euronews
Опубликовано
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Суд штата Нью-Мексико в пятницу снял с Алека Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Раст", признав, что сторона обвинения скрыла важные доказательства.

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Дело актера Алека Болдуина о непредумышленном убийстве закрыто окончательно, без права возобновления. В пятницу судья в штате Нью-Мексико распустила присяжных и закончила процесс из-за сокрытия вещественных доказательств. После оглашения вердикта Болдуин расплакался в зале суда.

Адвокаты актера подали ходатайство о прекращении дела в пятницу, заявив, что обвинение не передало защите ключевое доказательство - партию патронов, фигурировавших в деле, тем самым поставив под сомнение ход расследования.

Прокуроры заявили, что эти патроны не имеют отношения к делу, однако судья постановила, что их все равно следовало передать защите.

"Сокрытие этой информации властями было сознательным и преднамеренным, - заявила она. - У суда нет возможности исправить эту ошибку".

Алека Болдуина обвиняли в непредумышленном убийстве оператора фильма "Раст" Галины Хатчинс, которая была застрелена на съемках из револьвера, который оказался заряжен боевыми патронами вместо холостых. Ранее в непредумышленном убийстве уже была признана виновной пиротехник фильма Ханна Гутьеррес-Рид, получившая 18 месяцев тюремного заключения.

Сторона обвинения утверждала, что Болдуин грубо пренебрег техникой безопасности на съемочной площадке. Ему тоже грозило до 18 месяцев тюремного заключения. Свою вину он отрицал.

Год назад прокуратура Нью-Мексико уже предъявляла Болдуину обвинения в непреднамеренном убийстве, но тогда дело было закрыто за неимением состава преступления.

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