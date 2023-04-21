С Алека Болдуина сняты обвинения в непредумышленном убийстве

Euronews

C американского актера Алека Болдуина сняты обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс. Об этом сообщили его адвокаты.

Хатчинс погибла в результате стрельбы на съемках фильма "Ржавчина" в 2021 году . Болдуин выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. Ранения получили Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Последнего через несколько часов выписали из больницы, кинооператора врачам спасти не удалось.

Съемки фильма были приостановлены на время расследований, но сейчас команда "Ржавчины" заявляет о готовности вернуться к работе.