Реквизитора фильма "Ржавчина" признали виновной в непредумышленном убийстве

By Euronews

Присяжные посчитали, что именно по вине Ханны Гутьеррес-Рид боевой патрон оказался в револьвере, из которого Алек Болдуин убил Галину Хатчинс и ранил режиссера фильма Джоэла Соузу.

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Жюри присяжных признало виновной в непредумышленном убийстве оператора фильма "Ржавчина" Галины Хатчинс реквизитора Ханну Гутьеррес-Рид.

Присяжные посчитали, что именно по ее вине боевой патрон оказался в револьвере, из которого Алек Болдуин убил Хатчинс и ранил режиссера фильма Джоэла Соузу.

Сторона обвинения предъявила в суде доказательства того, что Гутьеррес-Рид взяла с собой на съемки коробку собственных боевых патронов, и они случайно перемешались с холостыми.

Защита утверждала в суде, что Гутьеррес-Рид сделали козлом отпущения, и сторона обвинения не смогла доказать, что она - единственная виновница смерти Хатчинс.

Гутьеррес-Рид грозит до трех лет лишения свободы.

Алексу Болдуину, продюсеру и исполнителю главной роли в фильме, также предстоит суд по обвинению в непредумышленном убийстве. Однако в американских СМИ высказывается мнение, что после обвинительного вердикта реквизитору ему будет легче убедить присяжных в своей невиновности.