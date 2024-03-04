Нью-йоркский музей утверждает, что не проявлял "гендерной враждебности" и имел процедуры, позволяющие артистам сообщать о проблемах во время нашумевшего выступления в обнаженном виде

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Музей современного искусства в Нью-Йорке ответил на обвинения в том, что он не предотвратил сексуальные нападения на художника, участвовавшего в работе над проектом Марины Абрамович в 2010 году, заявив, что не может нести ответственность за выдвинутые против него обвинения.

Мастер перформанса Джон Бонафеде в судебной жалобе, поданной в суд штата Нью-Йорк в прошлом месяце, подробно описал семь случаев сексуальных домогательств со стороны пяти пожилых людей во время участия в выставке Абрамович под названием "Imponderabilia" в 2010 году.

Печально известный перформанс, первоначально поставленный в 1977 году Абрамович и ее тогдашним партнером Улаем, включает в себя двух полностью обнаженных исполнителей, стоящих в дверном проеме, заставляя публику проходить между ними и выбирать, к кому из них повернуться лицом.

Бонафеде утверждает, что MoMA "фактически знал о продолжающихся сексуальных нападениях на многих своих работников-перформеров... но намеренно и по халатности не предпринял корректирующих действий, чтобы предотвратить повторение этих нападений".

В иске также утверждается, что еще один перформер был уволен в день открытия выставки за несоблюдение неподвижности, и что Бонафеде изначально предпочел хранить молчание, чтобы избежать подобной участи.

Как MoMA отреагировал на обвинения?

Посетитель протискивается мимо участников перформанса "Imponderabilia" на выставке "Марина Абрамович: художник присутствует" в Музее современного искусства в 2010 году. Credit: Mary Altaffer/AP2010

Во вторник MoMA потребовал отклонить иск и отверг все обвинения Бонафеде, "даже если это правда", как сказал адвокат, представляющий музей.

Юрист подчеркнул, что MoMA не проявлял никакой "гендерной враждебности", которая могла бы сделать его ответственным за то, что якобы произошло с Бонафеде на выставке.

В судебном заявлении Бонафеде рассказывает о том, что нападения были "до жути похожими", описывая, как очередной "пожилой мужчина" поворачивался к художнику, опускал руку и "ласкал и щупал" его гениталии, а затем "задерживался на мгновение, прежде чем перейти в следующий зал галереи".

В ответе MoMA говорится следующее: "Хотя случайные контакты были ожидаемы, MoMA предписал артистам процедуры, позволяющие сообщать о любых проблемах".

В нем добавляется: "MoMA нанял менеджера сцены, чтобы тот служил связующим звеном между исполнителями и кураторами MoMA. Исполнители и сотрудники MoMA создали систему сигналов для оповещения охраны в случае неуместных прикосновений к исполнителям, протоколы которой были включены в руководство для исполнителей".

Недавно перформанс "Imponderabilia" был заново поставлен в Королевской академии искусств в Лондоне в рамках первой ретроспективы сербской художницы.