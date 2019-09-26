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Балканское барокко Марины Абрамович

Балканское барокко Марины Абрамович
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 Елена Караева 
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73-летняя Марина Абрамович, одна из родоначальниц художественного перформанса, вернулась в родной Белград: в столице Сербии впервые организована ее персональная экспозиция, названная самим автором "Чистильщик".

Художница говорит, что смысл выставки - изучение отношений с аудиторией, с одной стороны, и тела и души - с другой. Абрамович предпочла подготовить во многом итоговую ретроспективу сама, не обращаясь к кураторам.

Выставка открыта в музее современного искусства Белграда до января будущего года.

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