Балканское барокко Марины Абрамович

73-летняя Марина Абрамович, одна из родоначальниц художественного перформанса, вернулась в родной Белград: в столице Сербии впервые организована ее персональная экспозиция, названная самим автором "Чистильщик".

Художница говорит, что смысл выставки - изучение отношений с аудиторией, с одной стороны, и тела и души - с другой. Абрамович предпочла подготовить во многом итоговую ретроспективу сама, не обращаясь к кураторам.

Выставка открыта в музее современного искусства Белграда до января будущего года.