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Иск по обвинению в сексуальном насилии против музея МоМА

Нью-йоркский музей современного искусства МоМА
Нью-йоркский музей современного искусства МоМА Авторское право Richard Drew/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Кнарик Хачатрян
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На нью-йоркский музей современного искусства (МоМА) подан иск по обвинению в сексуальном насилии. Дело относится к 2010 году и ретроспективной выставке Марины Абрамович "Художник присутствует"

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Художник Джон Бонафеде подал в суд на нью-йоркский музей современного искусства. Он обвиняет  MoMAв том, что учреждение не смогло предотвратить сексуальные домогательства к нему со стороны посетителей во время ретроспективной выставки  Марины Абрамович "Художник присутствует", представленной в 2010 году. 

Бонафеде был перформером в работе "Imponderabilia", в которой  два полностью обнаженных человека стоят в дверном проеме, через который посетители проходили в галерею. Художник говорит, что семь раз подвергся сексуальному насилию со стороны пяти посетителей, в основном  мужчин, в том числе корпоративного члена музея, который позже был исключен.

По словам Бонафеде, в MoMA "знали об этом, но не предприняли мер, чтобы предотвратить такие случаи".

Мужчина смог подать иск благодаря вступлению в Нью-Йорке в силу закона о возможности совершеннолетних жертв судиться против сексуального насилия, независимо от того, когда это произошло.

Бонафеде требует покрыть его расходы на адвоката и возместить моральный ущерб, подчеркивая, что сексуальные нападения привели к "годам эмоциональных страданий и нанесли существенный вред его психическому здоровью, телу, имиджу и карьере".

Марина Абрамович - сербская феминистка перформер, фотограф, скульптор, продюсер, режиссер и сценограф, звуко- и видеохудожник, преподаватель университета. В своих работах она исследует отношения между художником и публикой, границы тела и возможности ума.

Её перформанс "Балканское барокко" в память о жертвах югославских войн  получил "Золотого льва" на Венецианском биеннале 1997 года.

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