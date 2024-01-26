Иск по обвинению в сексуальном насилии против музея МоМА

На нью-йоркский музей современного искусства (МоМА) подан иск по обвинению в сексуальном насилии. Дело относится к 2010 году и ретроспективной выставке Марины Абрамович "Художник присутствует"

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Художник Джон Бонафеде подал в суд на нью-йоркский музей современного искусства. Он обвиняет MoMAв том, что учреждение не смогло предотвратить сексуальные домогательства к нему со стороны посетителей во время ретроспективной выставки Марины Абрамович "Художник присутствует", представленной в 2010 году.

Бонафеде был перформером в работе "Imponderabilia", в которой два полностью обнаженных человека стоят в дверном проеме, через который посетители проходили в галерею. Художник говорит, что семь раз подвергся сексуальному насилию со стороны пяти посетителей, в основном мужчин, в том числе корпоративного члена музея, который позже был исключен.

По словам Бонафеде, в MoMA "знали об этом, но не предприняли мер, чтобы предотвратить такие случаи".

Мужчина смог подать иск благодаря вступлению в Нью-Йорке в силу закона о возможности совершеннолетних жертв судиться против сексуального насилия, независимо от того, когда это произошло.

Бонафеде требует покрыть его расходы на адвоката и возместить моральный ущерб, подчеркивая, что сексуальные нападения привели к "годам эмоциональных страданий и нанесли существенный вред его психическому здоровью, телу, имиджу и карьере".

Марина Абрамович - сербская феминистка перформер, фотограф, скульптор, продюсер, режиссер и сценограф, звуко- и видеохудожник, преподаватель университета. В своих работах она исследует отношения между художником и публикой, границы тела и возможности ума.

Её перформанс "Балканское барокко" в память о жертвах югославских войн получил "Золотого льва" на Венецианском биеннале 1997 года.