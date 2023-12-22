Актеры в нижнем белье вызвали скандал в Испании

Две небольшие театральные компании в Толедо заявили, что местные правые партии НП и Vox отменили их спектакль из-за того, что актеры выступали в нижнем белье

РЕКЛАМА

Две небольшие театральные труппы из испанского региона Толедо пожаловались на цензуру со стороны местного правого правительства после того, как одна из их пьес была отменена из-за "общественного возмущения", поскольку актеры выступали в нижнем белье.

Пьеса "Qué dificil es" ("Как это трудно") - совместное производство Los 90 Producen и La Mandanga - должна была выйти на театральные сцены Кастилии-Ла-Манчи с 27 января.

Но правый городской совет небольшого городка Кинтанар-де-ла-Орден исключил пьесу из своей культурной программы, заявив, что она "вызовет скандал в обществе", говорится в жалобе компаний.

"Мы считаем позором, что в 2023 году культура продолжает подвергаться цензуре, свобода слова продолжает ущемляться и что на культуру может быть совершена атака такого масштаба", - сказал Euronews Хосе Мануэль Масиа, актер, соавтор и сопродюсер спектакля.

Афиша спектакля "Qué Dificil Es" La Mandanga, Los 90 Producen

Член совета, отменивший показ, даже не видел спектакль, говорится в жалобе.

Местное правительство Кинтанар-де-ла-Ордена возглавляет консервативная "Народная партия" (НП) при поддержке ультраправой партии Vox.

Советник по культуре Мария дель Кармен Вальехо, которая в жалобе названа членом совета, стоящим за отменой спектакля, критику отвергает.

Она говорит, что спектакль отменили не потому, что он был скандальным, а скорее потому, что его содержание "не пришлось по вкусу публике".

"Это обычное дело - заказать спектакль и отменить его либо потому, что вам больше понравился другой спектакль, либо потому, что выбранный спектакль вас не убедил, когда вы увидели трейлер, предложенный Театральной сетью", - сказала Вальехо.

Актерский состав спектакля "Que Dificil Es" Courtesy: La Mandanga, Los 90 Producen

Пьеса не просто о нижнем белье

В пьесе рассказывается история четырех актеров в гримерке, которые узнают от своего режиссера, что их спектакль только что отменили.

"Действие происходит в гримерке, поэтому герои в нижнем белье, - говорит Масиа. - Вы видели фотографии? Эти боксеры выглядят практически как пляжные шорты".

Но дело не только в нижнем белье, говорит Масиа. В пьесе также затрагиваются такие важные темы, как издевательства, воспитание детей, психические заболевания и даже депрессия и самоубийства среди молодежи.

"Все, кто приходил к нам на спектакль, были в восторге, потому что помимо того, что они смеялись, они всегда уходили с чем-то значимым, - говорит Масиа. - Мы никогда, никогда не получали ни одной жалобы, ни одного замечания по поводу костюмов актеров, ни одного слова о том, что они оскорблены или шокированы тем, что мы были в нижнем белье".

Масиа говорит, что финансовые последствия отмены спектакля пока не ясны, и что компания получила поддержку от других муниципалитетов, которые заявили, что заинтересованы в постановке пьесы.

Сцена из спектакля "Qué Dificil Es" Courtesy: La Mandanga, Los 90 Producen

Поддержка со всей Испании

Этот скандал привлек внимание СМИ по всей стране, и левое коалиционное правительство Испании выступило "в защиту свободы слова".

Премьер-министр Педро Санчес осудил то, что он назвал "цензурой" со стороны НП и Vox.

"В то время как это правительство привержено культуре, правительства "Народной партии" и Vox привержены цензуре", - добавила представитель Социалистической партии Патси Лопес.

Министр культуры Эрнест Уртасун заявил, что "обеспокоен" случаями цензуры в Испании, включая недавний пример в Кинтанар-де-ла-Орден, и что его ведомство примет "решительные" меры против любой формы цензуры в культуре: "Такие нелепые вещи, как отмена спектакля из-за того, что некоторые мужчины появляются в нижнем белье, кажутся мне совершенно отвратительными, - сказал он. - Я могу завериь, что министерство культуры примет жесткие меры".

РЕКЛАМА

По словам Масиа, поддержка, которую получили артисты, обнадежила труппы, которые надеются, что их история поможет защитить другие культурные группы от подобной цензуры: "Мы не первые, но мы надеемся, что станем последними, и что отныне никто в Испании не будет подвергать цензуре ничего, особенно культуру".