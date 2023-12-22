Актеры в нижнем белье вызвали скандал в Испании

Две небольшие театральные компании в Толедо заявили, что местные правые партии НП и Vox отменили их спектакль из-за того, что актеры выступали в нижнем белье
Две небольшие театральные труппы из испанского региона Толедо пожаловались на цензуру со стороны местного правого правительства после того, как одна из их пьес была отменена из-за "общественного возмущения", поскольку актеры выступали в нижнем белье.
Пьеса "Qué dificil es" ("Как это трудно") - совместное производство Los 90 Producen и La Mandanga - должна была выйти на театральные сцены Кастилии-Ла-Манчи с 27 января.
Но правый городской совет небольшого городка Кинтанар-де-ла-Орден исключил пьесу из своей культурной программы, заявив, что она "вызовет скандал в обществе", говорится в жалобе компаний.
"Мы считаем позором, что в 2023 году культура продолжает подвергаться цензуре, свобода слова продолжает ущемляться и что на культуру может быть совершена атака такого масштаба", - сказал Euronews Хосе Мануэль Масиа, актер, соавтор и сопродюсер спектакля.
Член совета, отменивший показ, даже не видел спектакль, говорится в жалобе.
Местное правительство Кинтанар-де-ла-Ордена возглавляет консервативная "Народная партия" (НП) при поддержке ультраправой партии Vox.
Советник по культуре Мария дель Кармен Вальехо, которая в жалобе названа членом совета, стоящим за отменой спектакля, критику отвергает.
Она говорит, что спектакль отменили не потому, что он был скандальным, а скорее потому, что его содержание "не пришлось по вкусу публике".
"Это обычное дело - заказать спектакль и отменить его либо потому, что вам больше понравился другой спектакль, либо потому, что выбранный спектакль вас не убедил, когда вы увидели трейлер, предложенный Театральной сетью", - сказала Вальехо.
Пьеса не просто о нижнем белье
В пьесе рассказывается история четырех актеров в гримерке, которые узнают от своего режиссера, что их спектакль только что отменили.
"Действие происходит в гримерке, поэтому герои в нижнем белье, - говорит Масиа. - Вы видели фотографии? Эти боксеры выглядят практически как пляжные шорты".
Но дело не только в нижнем белье, говорит Масиа. В пьесе также затрагиваются такие важные темы, как издевательства, воспитание детей, психические заболевания и даже депрессия и самоубийства среди молодежи.
"Все, кто приходил к нам на спектакль, были в восторге, потому что помимо того, что они смеялись, они всегда уходили с чем-то значимым, - говорит Масиа. - Мы никогда, никогда не получали ни одной жалобы, ни одного замечания по поводу костюмов актеров, ни одного слова о том, что они оскорблены или шокированы тем, что мы были в нижнем белье".
Масиа говорит, что финансовые последствия отмены спектакля пока не ясны, и что компания получила поддержку от других муниципалитетов, которые заявили, что заинтересованы в постановке пьесы.
Поддержка со всей Испании
Этот скандал привлек внимание СМИ по всей стране, и левое коалиционное правительство Испании выступило "в защиту свободы слова".
Премьер-министр Педро Санчес осудил то, что он назвал "цензурой" со стороны НП и Vox.
"В то время как это правительство привержено культуре, правительства "Народной партии" и Vox привержены цензуре", - добавила представитель Социалистической партии Патси Лопес.
Министр культуры Эрнест Уртасун заявил, что "обеспокоен" случаями цензуры в Испании, включая недавний пример в Кинтанар-де-ла-Орден, и что его ведомство примет "решительные" меры против любой формы цензуры в культуре: "Такие нелепые вещи, как отмена спектакля из-за того, что некоторые мужчины появляются в нижнем белье, кажутся мне совершенно отвратительными, - сказал он. - Я могу завериь, что министерство культуры примет жесткие меры".
По словам Масиа, поддержка, которую получили артисты, обнадежила труппы, которые надеются, что их история поможет защитить другие культурные группы от подобной цензуры: "Мы не первые, но мы надеемся, что станем последними, и что отныне никто в Испании не будет подвергать цензуре ничего, особенно культуру".