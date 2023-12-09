Эта находка служит подтверждением жутких рассказов писателя Апулея (II век н. э.) о том, что в древнеримском городе на мельницах и пекарнях изнурительному труду подвергались порабощённые мужчины, женщины, а также животные.

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Археологи обнаружили в античном городе Помпеи пекарню-тюрьму, в которой содержались и трудились порабощённые рабочие.

В ходе раскопок был найден дом. Одно из его помещений было отведено для производства хлеба. Это тесная комната с расположенными очень высоко маленькими окнами и решётками на них.

Также были найдены останки трёх человек, которые, вероятно, погибли при извержения Везувия в 79 году н. э., полностью разрушившего город.

Обнаруженная в Помпеях пекарня-тюрьма. Вид сверху. Credit: Pompeii archaeological park

Помещение, как известно, было изолировано, имело только один выход, ведущий в атриум дома.

"Другими словами, это пространство, в котором мы должны представить себе подневольных людей, чью свободу передвижения владелец считал необходимым ограничить", - отмечает Габриэль Цухтригель, директор Археологического парка Помпеи в статье, опубликованной в специализированном журнале.

Он добавляет: "Это самая шокирующая сторона древнего рабства, лишённая доверительных отношений и обещаний освобождения, где всё было сведено к грубому насилию. Это подтверждается тем, что на малочисленных окнах имелись решётки".

На полу в прилегающей к конюшне зоне для помола имеется резьба в виде полукруглых углублений. Возможно, это было сделано для координации ослов, которые ходили по кругу, крутя жернова, как то описывал в своих трудах древнегреческий поэт Апулей (II век н. э.).

Представление о мрачной повседневности горожан дополнит предстоящая выставка "Другие Помпеи: Обычная жизнь в тени Везувия", которая откроется 15 декабря в "Палестра Гранде".

Выставка проливает свет на те главы истории города, которые часто упускаются из виду, - о порабощённых жителях, составлявших большинство населения города, и вносивших значительный вклад в экономику, культуру и социальную структуру римской цивилизации.