Birkenstock: сандалии за 4 миллиарда евро

Немецкая обувная компания Birkenstock становится собственностью инвестиционного фонда, который контролируется французским миллиардером Бернаром Арно – владельцем группы компаний LVMH. Все подробности сделки, о которой стало известно в пятницу, не сообщаются, но, по данным СМИ, речь идёт о сумме в четыре миллиарда евро. Уточняется, что сделка ещё должна быть одобрена антимонопольными органами.

Наблюдатели отмечают, что речь идёт о весьма удачном приобретении для Бернара Арно, поскольку дела у Birkenstock идут успешно. В позапрошлом году компания продала рекордное число пар обуви – 20 миллионов, это в два раза больше, чем пятью годами ранее. Компания была основана почти 250 лет назад. Сейчас её обувь производится на нескольких фабриках в Германии, где трудятся более 3000 человек. Теперь в планах Birkenstock – выход на быстро растущие рынки Китая и Индии.