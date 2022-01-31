Итальянский дом моды Dolce & Gabbana прекращает использование натурального меха в своих коллекциях, говорится в заявлении D&G. Концерн переходит на работу с искусственным мехом при производстве одежды и аксессуаров.

"Dolce&Gabbana работает над созданием более устойчивого будущего, в котором не может идти речи об использовании меха животных", - заявил директор по коммуникациям и маркетингу Dolce&Gabbana Феделе Усаи.

При этом отмечается, что сотрудничество с мастерами будет продолжено, чтобы сохранить рабочие места и уникальные профессиональные навыки, но в работе будут применяться экоматериалы.

Международная коалиция по защите животных Fur Free Alliance приветствовала решение концерна.

Today Dolce&Gabbana announces its commitment to a fur-free future in response to changing consumer tastes!💚



The new policy is in accordance with the Fur Free Alliance's guidelines - read more👇https://t.co/zPzjU0h2bPpic.twitter.com/2lKp4y6CtI — Fur Free Alliance (@FurFreeAlliance) January 31, 2022

"Dolce&Gabbana больше не будет ассоциироваться с жестоким обращением с животными. Мы приветствуем, что концерн переходит на более гуманные и инновационные методы производства одежды. Мир меняется, а с ним меняются и такие бренды, как Dolce&Gabbana. Они адаптируются для работы с новыми клиентами, которые желают, чтобы компании выступали против насилия над животными и внедряли инновации для более устойчивого будущего", - говорится в заявлении коалиции.

Ранее обязательство отказаться от использования натурального меха взяли на себя такие известные бренды как Armani, Prada, Valentino, Versace и Moncler.

В декабре 2021 года бюджетный комитет итальянского сената проголосовал за внесение поправок в законодательство, согласно которым в стране запрещается разведение животных для добычи меха.