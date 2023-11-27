EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Нидерландская национальная опера и балет распродают костюмы

Костюм с распродажи нидерландского театра оперы и балета
Костюм с распродажи нидерландского театра оперы и балета Авторское право Screenshot NLOS via EBU
By Viktoria Sinkevich
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

На продажу выставлены 10 000 костюмов и предметов одежды. Представленные предметы использовались примерно в шестидесяти постановках, таких как "Марко Поло" и "Дон Жуан"

РЕКЛАМА

Нидерландская национальная опера и балет выставляют на продажу 10 000 костюмов и предметов одежды.

Представленные предметы использовались примерно в шестидесяти постановках, таких как "Марко Поло" и "Дон Жуан".

Некоторые из них на столько необычны, что не могут быть надеты повторно. 

Еще одной причиной распродажи стала нехватка складских помещений.  

Пять тысяч билетов на мероприятия по распродаже в Амстердаме были распроданы в течение нескольких часов.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Этна покрыта снегом - но выбросы лавы ускоряются

Пол Линч получил Букеровскую премию за роман "Песнь пророка"

"Терракотовая Мадонна" Донателло перевезена в музей

Необычное Игровое искусство Опера защитные маски