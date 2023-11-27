Нидерландская национальная опера и балет распродают костюмы

На продажу выставлены 10 000 костюмов и предметов одежды. Представленные предметы использовались примерно в шестидесяти постановках, таких как "Марко Поло" и "Дон Жуан"

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Нидерландская национальная опера и балет выставляют на продажу 10 000 костюмов и предметов одежды.

Представленные предметы использовались примерно в шестидесяти постановках, таких как "Марко Поло" и "Дон Жуан".

Некоторые из них на столько необычны, что не могут быть надеты повторно.

Еще одной причиной распродажи стала нехватка складских помещений.

Пять тысяч билетов на мероприятия по распродаже в Амстердаме были распроданы в течение нескольких часов.