Нидерландская национальная опера и балет распродают костюмы

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На продажу выставлены 10 000 костюмов и предметов одежды. Представленные предметы использовались примерно в шестидесяти постановках, таких как "Марко Поло" и "Дон Жуан"
Нидерландская национальная опера и балет выставляют на продажу 10 000 костюмов и предметов одежды.
Представленные предметы использовались примерно в шестидесяти постановках, таких как "Марко Поло" и "Дон Жуан".
Некоторые из них на столько необычны, что не могут быть надеты повторно.
Еще одной причиной распродажи стала нехватка складских помещений.
Пять тысяч билетов на мероприятия по распродаже в Амстердаме были распроданы в течение нескольких часов.