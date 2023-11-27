Этна покрыта снегом - но выбросы лавы ускоряются

Поделиться статьейКомментарии
Вулканическая активность одного из юго-восточных кратеров вулкана Этна, проявившаяся 19 ноября, за последние три дня значительно усилилась
Вулканическая активность одного из юго-восточных кратеров вулкана Этна, проявившаяся 19 ноября, за последние три дня значительно усилилась.
По данным Национального института геофизики и вулканологии Катании, это явление, получившее название стромболианской активности, характеризуется короткими 10-30 минутными выбросами с периодом 30-60 минутного затишья.
Из кратера на высоту примерно от нескольких десятков до сотен метров извергаются характерные яркие флюидальные лавовые струи. Некоторые из них вылетают за пределы кратера. Выбросы пепла, газа и водяного пара уходят на восток.