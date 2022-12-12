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мир

Юный француз Лиссандро одержал победу на "Детском Евровидении"

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 Euronews
Лиссандро
Лиссандро   -   Авторское право  AMPTV via EVN

Франция выиграла 20-й конкурс песни "Детское Евровидение". Вторую победу за последние три года стране принес 13-летний Лиссандро.

Мальчик очаровал миллионы зрителей по всему миру исполнением песни "Oh Maman!", набрав  впечатляющие 203 балла.

"Детское Евровидение" состоялось в Ереване: представительница Армении победила в 2021 году.

На этот раз Армения заняла второе место, третье досталось юной певице из Грузии.