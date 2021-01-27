Миллион за автограф Наполеона: продаются мемуары о битве под Аустерлицем

В одной из парижских галерей Arts et Autographes выставлены на продажу записки о сражении при Аустрелице за личной подписью Наполеона. Цена - один миллион евро. Нынешние владельцы заявляют, что рукописи получит тот, кто первым сможет предоставить всю сумму.

Историк и коллекционер Жан-Эмманюэль Ро приобрел мемуары полвека назад у потомков генерала Анри-Гасьена Бертрана, которому, будучи уже в ссылке на острове Святой Елены, французский император лично продиктовал воспоминания о своей главной победе. Повествование ведется от третьего лица. Заголовок к мемуарам "Сражение при Аустерлице" Наполеон подписал собственной рукой. Он также сделал еще одиннадцать исправлений в тексте на 74 страницах. К записям прилагается план сражений, скопированный генералом.

"Наполеон представляет приукрашенную версию битвы. Это видно по интонации. Это то самое "Солнце Аустерлица", - говорит дочь и коллега владельца Ализе Ро.

Не было ни одного офицера, ни одного генерала, ни одного солдата, который не был бы полон решимости победить или погибнуть. Наполеон "Сражение при Аустерлице"

Вот еще несколько цитат: "Ничего не трогало его сердце более, чем вид этих смелых людей (раненых на поле битвы после сражения - прим.ред.), что его узнавали: они тогда забывали о своих страданиях и только спрашивали, верная ли победа" или "Быть побежденным не значит выпасть из ранга храбрецов" (в обращении к раненому русском офицеру - прим.ред.).

Армия Наполеона нанесла поражение численно превосходящим силам Третьей коалиции. Французы потеряли 1,5 тыс. своих солдат, почти 7 тыс. были ранены. Потери в лагере коалиции оказались вдвое больше.

В мае исполняется 200 лет со дня смерти Наполеона, а интерес к его эпохе не угасает. Несколько лет назад одна из треуголок императора была продана на аукционе почти за два млн евро.