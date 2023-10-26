"Номанс": почему зумеры хотят видеть меньше секса на экране?

Согласно новому исследованию, откровенные сексуальные сцены в телепередачах и фильмах раздражают зрителей поколения Z.

РЕКЛАМА

Недавнее исследование под названием "Подростки и экран", проведённое Калифорнийским университетом, показало, что люди в возрасте от 13 до 24 лет хотят видеть меньше секса как на телевидении, так и в кино.

Социологи пришли к выводу, что представители поколения Z проявляют повышенный интерес к сюжетам, в основе которых лежат старые-добрые платонические отношения, а не откровенные, постельные сцены.

Так, более половины (51,5%) из 1500 опрошенных признались, что предпочитают смотреть фильмы, посвящённые дружбе.

Несмотря на популярность таких насыщенных эротическими эпизодами шоу, как "Эйфория" (HBO) и "Половое воспитание" (Netflix), почти половина респондентов (47,5%) считает, что большинство телепередач и фильмов могли бы обойтись без включения секса в сюжеты, а ещё 44,3% - полагают, что тема любовных связей в медиа появляется слишком часто.

Учёные, проводившие исследование, назвали эту набирающую обороты тенденцию "номанс" (nomance, от англ. romance).

Каковы причины этого сдвига?

Мэдди (Дженнифер Лоуренс) и Перси (Эндрю Барт Фельдман) в фильме Columbia Pictures "Без обид". Credit: 2023 CTMG

Исследовательская группа объясняет предпочтение поколения Z "целомудренных" развлечений желанием иметь более здоровые отношения, которое усилили месяцы изоляции во время пандемии.

"Молодые люди ощущают недостаток близких дружеских отношений, отрыв от общества и то, что их цифровая идентичность вытеснила чувство принадлежности к реальному миру", - поясняют исследователи Стефани Ривас-Лара и Хирал Котеча в эссе, посвящённом результатам опроса.

16-летняя респондентка по имени Ана передала свои ощущения, заявив: "Когда на экране слишком много секса, я и мои друзья часто чувствуем себя неловко".

"Мои друзья и я, возможно, с трудом переносим это", - сказал 20-летний Джозеф.

Результаты опроса отражают критику, которая обрушилась на сериал HBO "Идол", горячо обсуждаемое и осуждаемое за чрезмерное количество откровенных сцен, сцен с обнажённой натурой. Создателей шоу обвинили в том, что в нём представлены темы, связанные с "фантазиями об изнасиловании" и "пыточным порно".

Ялда Ульс, из Калифорнийского университета, отметила: "Дело не в том, что молодые люди не интересуются контентом сексуальной направленности на телевидении, в кино и СМИ, а в том, что они хотят видеть разные типы отношений".

Насколько асексуальны зумеры?

Хантер Шефер в роли Джулс и Зендея в роли Ру в сериале HBO "Эйфория" Credit: HBO

Растущая тенденция "номанса" также согласуется с результатами прошлых исследований, которые говорят о снижении сексуальной активности среди представителей поколения Z.

По данным соцопроса, проведённого в 2021 г. Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC), только 30% подростков вступали в сексуальные отношения, это на 8% меньше, чем в 2019 г. В предыдущие десятилетия таковых было 50%.

Это снижение является самым значимым за всю историю исследования, которое проводится с 1990-го один раз в два года, и в котором участвуют более 17 тыс. несовершеннолетних школьников.

Представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний Кэтлин Этье отметила, что это само по себе позитивное явление, если действительно растёт число молодых людей, принимающих здоровые решения об отсрочке половых контактов и сокращении числа партнёров.

"Но меня беспокоит то, что это может быть отражением социальной изоляции", - заключила наша собеседница.