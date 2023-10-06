Экс-футболист и поп-звезда обратили свою славу в солидный капитал, построив на ней огромную бизнес-империю.

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В начале этой недели на Netflix вышел документальный фильм "Бекхэм".

В четырёх сериях бывший капитан английской сборной по футболу Дэвид Бекхэм и многие его родственники рассказывают зрителям о том, как строилась его карьера. Спустя десятилетие после ухода на пенсию, звезда по-прежнему остаётся звездой - как и его жена, экс-солистка всемирно известной группы Spice Girls Виктория Бекхэм.

Чету называют одной из самых влиятельных в мире шоу-бизнеса, поскольку оба входят в элиту селебрити, которых знает большинство людей на планете (в той же категории, например, Jay-Z и Бейонсе или когда-то были Брэд Питт и Анджелина Джоли).

Едва появившись в конце 90-х, бизнес-бренд Бекхэмов стал мировым. Виктории и Дэвиду удалось объединить свою славу и обратить её в солидный капитал. Он, по данным издания Sunday Times, оценивается почти в 500 млн. евро.

View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) Victoria Beckham posted a picture on Instagram of her and David in their all-purple outfits for their 1999 Robin Hood-themed wedding

Как они достигли такого успеха?

Ответ, кажется, очевиден: каждый из них знаменит по-отдельности. Виктория Бекхэм, до замужества Адамс, была участницей мега-популярной в 90-х группы "перчинок". Дэвид Бекхэм был восходящей звездой футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Но одной женитьбы для успеха таких масштабов недостаточно.

Карьера Дэвида развивалась в те времена, когда футболисты переходили в ранг знаменитых постепенно. Да и их звёздность проявлялась не так заметно, как сегодня.

Тогда публика только привыкала к тому, как футболисты рекламировали кремы для лица, кроссовки или мобильные телефоны. Что и начал делать Дэвид Бекхэм: его имя ассоциировалось не только с "Манчестер Юнайтед" или игрой сборной Англии. Люди видели его в журналах, на телевидении, а вскоре и в Интернете.

Виктория Бекхэм не отставала, но на другом поприще - поп-сцене.

"Пош", как её прозвали по псевдониму "Пош Спайс", оставалась в центре внимания и после распада группы Spice Girls. Как супругу, пожалуй, самого известного футболиста в мире, папарацци не выпускали её из виду.

Виктория Бекхэм продолжала появляться на первых полосах журналов, а вскоре открыла свой собственный бизнес в сфере моды.

Известность как источник выгоды

Хорошим примером того, как они монетизировали свою славу, стала их свадьба. В прессе о ней говорили как о событии года. Жених и невеста получили от британского журнала 1 млн. фунтов стерлингов за эксклюзивные фотографии (более 2 млн. евро с учётом сегодняшней инфляции).

В недавно вышедшем на Netflix фильме супруги рассказывают о рисках постоянного внимания СМИ, ведь оно может обернуться для молодой семьи - особенно с маленькими детьми - огромным стрессом.

В то же время именно это помогло им создать свой бренд и прибыльный бизнес.

Дэвид и Виктория Бекхэм в аэропорту Токио, 18 июня 2003 года KAZUHIRO NOGI/AFP

В книге "Бекхэм" Дэвид рассказывает: "Я знал, что мой путь в спорте когда-нибудь закончится, и хотел построить постфутбольную карьеру". Так он и поступил.

Став спонсором Pepsi, H&M и других брендов, Дэвид Бекхэм решил создать свой собственный. Он продаёт парфюмерию своей марки, аксессуары, руководит несколькими инвестиционными компаниями.

Средства от многомиллионных контрактов бывший футболист вложил в различные предприятия, в том числе стал владельцем акций американской футбольной лиги (MSL) и лицом ЧМ 2022 года по фуболу в Катаре с соглашением, рассчитанном на 10 лет.

Супруги также являются совладельцами компании Beckham Brand Holdings Limited, которая охватывает бренды Дэвида и модный бизнес Виктории. Согласно отчётности, их общая прибыль за 2021 год составила более 22 млн. евро

Виктория пошла по похожему пути: была моделью для таких брендов, как Dolce & Gabbana, регулярно попадая на первые полосы модных журналов.

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Выпустив в 2006 году первую коллекцию джинсовой одежды под маркой dVb (что расшифровывается как David and Victoria Beckham), она быстро перешла на марку Victoria Beckham. Её первая линия одежды была показана на Неделе моды в Нью-Йорке в 2008 году.

Справедливости ради, надо отметить: бывшую поп-звезду поначалу не воспринимали всерьёз в элитных фэшн-кругах.

Однако Бекхэм доказала, что её творения достойны уровня брендов класса "люкс" и мировых подиумов. Журнал Vogue назвал её "одним из самых неожиданно серьёзных претендентов в мире моды за последнее время".

Семья как бренд

Виктория и Дэвид Бекхэм расширяли свой бизнес и в то время, когда начали активно развиваться Интернет и социальные сети.

Как и самая известная в мире семья знаменитостей Кардашьян-Дженнерс, эта пара понимала, как важно использовать семейный имидж для продвижения своей марки.

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Ещё в конце 90-х годов Дэвид пользовался имиджем семейного человека, без колебаний пропуская тренировки "Манчестер Юнайтед", чтобы позаботиться о заболевшем сыне-младенце.

В многочисленных интервью все эти годы супруги с энтузиазмом делятся подробностями о своём стиле воспитания дптей, личной жизни, только расширяя аудиторию.

Супруги активно публикуют личные фото на своих страницах в Instagram, очаровывая десятки миллионов своих подписчиков не только тем, что они продают, но и тем, кто они есть в обычной жизни.

Их четверо детей - Харпер, Ромео, Круз и Бруклин, которым от 12 до 24 лет, - идут по стопам своих родителей.

В прошлом году Бруклин, старший из Бекхэмов, женился на актрисе, дочери знаменитого американского промышленника и миллиардера Николе Пельтц. Их бракосочетание, как и свадьба его родителей, привлекла внимание СМИ. Пресса боролась за право на фотосъёмку празднования, которое, по слухам, обошлось более чем в 3,5 млн. евро.

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Похоже, что у бизнес-империи Бекхэма впереди ещё много лет процветания.