By Savin Mattozzi

В честь Всемирного дня психического здоровья - международного дня просвещения, повышения осведомленности и борьбы с социальной стигмой - мы предлагаем вашему вниманию историю Джованни Казале, которому пришла в голову идея превратить свою родную деревню в арт-терапевтический проект для своего сына

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Группа американских и неаполитанских туристов собралась на грунтовой обочине дороги с видом на раскинувшуюся под ними долину. Джованни, яркий 57-летний человек, стоит посреди дороги в складной черной шляпе и зеленой армейской куртке. Он собирается начать экскурсию по своей деревне искусств.

Вдруг кто-то вскрикивает и резко отпрыгивает, увидев что-то на земле. "О, это всего лишь червяк, расслабьтесь".

Джованни бросается вперед, встает на колени и говорит: "Нет, нет, нет, только не трогайте его!"

Он делает вид, что целует червяка, и объясняет, что они полезны не только для города, но и для природы в целом: "Кто-нибудь хочет его поцеловать? Может быть, если повезет, вы превратитесь в принцессу".

Джованни Казале - основатель уникального арт-проекта в предгорьях Апеннинского хребта в южной итальянской области Кампания. За последние несколько лет он и многие художники, которых он пригласил в свою деревню, превратили это некогда серое и обезлюдевшее место в музей под открытым небом. Что его вдохновляет? Отчасти он делает это, чтобы вернуть жизнь деревне, откуда родом его семья, а также для того, чтобы создать арт-терапию для своего сына Паскуале, страдающего энцефалитом.

Энцефалит - это заболевание, вызывающее отек мозга и чаще всего поражающее маленьких детей и пожилых людей. Его причины не всегда известны, но могут быть вызваны бактериальными, грибковыми или вирусными инфекциями, а также проблемами с иммунной системой человека.

Джованни Казале с сыном Паскуале Savin Mattozzi/Euronews

В ходе лечения Паскуале перенес множество операций. Это привело к тому, что он потерял часть своих когнитивных способностей и искру, которая, по словам его отца, когда-то была в нем.

Переехав в Валоньо более десяти лет назад, Джованни заметил, что эта искра постепенно возвращается к Паскуале. Он вспоминает, что его сына больше стимулировало к умственной деятельности не только пребывание на природе, но и творчество.

"Мозг - серый, - объясняет Джованни. - Левая часть мозга Паскуале, которая атрофировалась, когда-то была серой, а мы раскрасили ее искусством".

И тогда Джованни решил на полной скорости реализовать свой проект по превращению Валоньо в заповедник для художников.

Уникальный музей под открытым небом

Соседи передают пожилой женщине еду в корзине, прикрепленной к веревке Savin Mattozzi/Euronews

По мере развития арт-проекта ширились и его последствия.

Валоньо расположен на северной оконечности южноитальянского региона Кампания. Примерно в 25 км к югу от деревни находится район, который за последние несколько десятилетий прославился незаконным захоронением токсичных отходов. Местные жители окрестили его "землей пожаров".

Близость Валоньо к этому району не осталась незамеченной Джованни. Сохранение экологии стало одним из основных принципов его проекта, и он хотел показать Валоньо пример того, как можно жить в сельских городах провинции и бережно относиться к окружающей природе.

"Одной из наших целей было превратить этот район в землю радуги, а не пожаров", - говорит автор.

Радуга - одна из основных тем, повторяющихся в картинах и фресках по всей деревне: Джованни хотел, чтобы она олицетворяла цвет, который появился в жизни его сына - как в буквальном, так и в метафорическом смысле.

Искусство как терапия

Муралы украшают крошечные улочки Валоньо на юге Италии Savin Mattozzi/Eruonews

В преобразовании Валоньо в то место, которым она является сегодня, участвовала дюжина художников.

Здесь есть фрески первой в Италии женщины-директора крупной газеты; партизан, боровшихся против аннексии юга страны во время противоречивого процесса объединения Италии; символы, напоминающие одному из художников-резидентов Валоньо, Альфредо Троизе, о тех трудностях, с которыми он столкнулся в детстве, когда страдал психическим заболеванием.

Альфредо, художник из Неаполя, страдает синдромом Туретта. По его словам, в детстве он чувствовал осуждение со стороны окружающих, даже тех, кто должен был быть ему близок. Одним из способов самовыражения в его творчестве является изображение глаз, которые он описывает как осуждающие глаза тех, кто плохо обращался с ним.

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Несмотря на свои размеры, деревня оказала заметное влияние не только на Джованни и его семью, но и на тех, кто решил жить и работать в Валоньо, а также на тех, кто решил подняться на гору, чтобы посетить ее.

Для некоторых людей, таких как Альфредо, возможность выразить себя через искусство в Валоньо не только улучшает жизнь окружающих, но и их самих.

"Некоторые люди говорят, что искусство - это терапия, - объясняет Альфредо. - Для меня искусство - это не просто терапия. Это лекарство".